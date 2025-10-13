El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Mario González tomará posesión este martes como alcalde de Tudanca. DM

Mario González será este martes alcalde de Tudanca en medio de la polémica sobre su currículo

El PSOE le acusa de mentir y el futuro regidor y su partido, el PP, se remiten a su mensaje en redes sin ampliar explicaciones: «Es una calumnia que lo haya falseado»

A. M.

Santander

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:38

Será este martes, a partir de las ocho y media de la tarde. Un pleno en el Ayuntamiento de Tudanca que concluirá con un nuevo ... alcalde al frente de la corporación. Con la curiosidad, además, de que el nuevo regidor, con 25 años, será el más joven de los alcaldes de toda la comunidad. Más allá de eso, y de las cuestiones de la política interna municipal (la decisión de su predecesor de dejarlo, el hecho de que la Alcaldía cambia de color político –del PRC al PP–, la entrada de un nuevo concejal...), el asunto no pasaría a mayores si no fuera por la oleada de informaciones, comunicados y comentarios que ha desatado el currículo académico de Mario González. Hasta un ministro, Óscar Puente (que no escatima a la hora de pisar charcos), se ha metido en el asunto. Desde el PSOE acusan al futuro alcalde de tener, a su edad, «todo un historial de mentiras a sus espaldas» y de «falsificación del currículo». González lo niega: «Es una calumnia que haya falseado mi cv», pero no da más explicaciones ni explica por qué ha cambiado recientemente su biografía en redes sociales. Todo, en la previa del pleno.

