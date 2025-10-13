Mario González será este martes alcalde de Tudanca en medio de la polémica sobre su currículo

Será este martes, a partir de las ocho y media de la tarde. Un pleno en el Ayuntamiento de Tudanca que concluirá con un nuevo ... alcalde al frente de la corporación. Con la curiosidad, además, de que el nuevo regidor, con 25 años, será el más joven de los alcaldes de toda la comunidad. Más allá de eso, y de las cuestiones de la política interna municipal (la decisión de su predecesor de dejarlo, el hecho de que la Alcaldía cambia de color político –del PRC al PP–, la entrada de un nuevo concejal...), el asunto no pasaría a mayores si no fuera por la oleada de informaciones, comunicados y comentarios que ha desatado el currículo académico de Mario González. Hasta un ministro, Óscar Puente (que no escatima a la hora de pisar charcos), se ha metido en el asunto. Desde el PSOE acusan al futuro alcalde de tener, a su edad, «todo un historial de mentiras a sus espaldas» y de «falsificación del currículo». González lo niega: «Es una calumnia que haya falseado mi cv», pero no da más explicaciones ni explica por qué ha cambiado recientemente su biografía en redes sociales. Todo, en la previa del pleno.

El joven del Partido Popular, que es también presidente de Nuevas Generaciones en Cantabria, se remite a esa frase escrita en sus redes. Que no falseó su currículo, que está «terminando el TFG (Trabajo de fin de grado) y, a la vez, haciendo un máster y trabajando, como otros muchos jóvenes» de su región. Y que asume «con honor y responsabilidad ser el alcalde» de su pueblo y «servir a sus 150 vecinos –'por cierto, sin sueldo', añade–». El mensaje se escribió hace un par de días (cuando estalló la polémica) y González, a preguntas de este periódico esta mañana, prefiere no añadir nada más, ni aclarar los cambios de biografía. «Desde el miércoles estaré a disposición de todo el mundo para hablar de Tudanca o de Nuevas Generaciones». Pero, sobre este asunto, nada más. Y a ese mismo mensaje de las redes sociales se remiten desde el Partido Popular. «El partido se remite a las declaraciones que ya ha realizado este fin de semana en la red social X», respondieron a El Diario Montañés.

«Geógrafo/Planificación, Gobernanza y Liderazgo Territorial UGR», ponía antes de la polémica en su biografía de la red social en la que ha contestado, en la que ahora pone «Geografía y Ordenación del Territorio//Planificación, Gobernanza y Liderazgo Territorial UGR». Cursa estudios y está a punto de finalizarlos en ambos casos, pero no están concluidos (como podría entenderse). De hecho, el propio González sí que aclaraba hace unos días en una información de El Diario que su idea era compaginar su nueva responsabilidad con su actual trabajo en una empresa de transportes y con la finalización de sus estudios.

A raíz de su inminente nombramiento como alcalde, algunas informaciones se hicieron eco del asunto y pusieron sobre la mesa que se presentara como geógrafo y máster sin haber terminado, algo que trasladó a sus redes el ministro socialista Óscar Puente. Y, a partir de ahí, la polémica ganó enteros. El PSOE de Cantabria dice que el PP «debería asumir responsabilidades o al menos exigirlas» y los populares se remiten al breve mensaje del futuro alcalde: «Es una calumnia que haya falseado mi cv».