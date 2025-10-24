El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Viernes, 24 de octubre 2025, 15:35

Comenta

  1. 1

    Obras

    La nueva vida del centenario Barrio Obrero del Rey de Santander

Los trece bloques que forman la urbanización se han rehabilitado y también el saneamiento, la calzada y las aceras.

  1. 2

    Imagen principal - Buruaga: «Molleda no me va a amedrentar. Tiene la cara muy dura y la piel muy fina»
    Política

    Buruaga: «Molleda no me va a amedrentar. Tiene la cara muy dura y la piel muy fina»

La presidenta de Cantabria reclama al secretario ... de Organización del PSOE «menos amenazas y más explicaciones» después de que el exalcalde de Cartes la denunciara por presuntas injurias y calumnias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  2. 2 La Familia Real ya está en Asturias: primera parada, el concierto en el Auditorio
  3. 3

    Agustín Molleda denuncia a la presidenta de Cantabria por injurias y calumnias
  4. 4

    Villalibre cuenta que sufrió problemas de salud mental antes de recalar en el Racing
  5. 5 Adiós a Esperanza Urquijo, fundadora del Mesón Marinero de Castro
  6. 6

    La construcción de 300 casas junto al golf de Santa Marina ya está en marcha
  7. 7

    Los docentes mantienen su presión:«La lucha continúa por un acuerdo digno»
  8. 8 Un fallo en el examen a bombero de Torrelavega obliga a repetir la prueba práctica
  9. 9 Un fuerte incendio arrasa Conservas Crespo en Santoña
  10. 10

    La gran fiesta de los ingenieros industriales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria