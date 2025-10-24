Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM Viernes, 24 de octubre 2025, 15:35 Comenta Compartir

1 Obras La nueva vida del centenario Barrio Obrero del Rey de Santander

Los trece bloques que forman la urbanización se han rehabilitado y también el saneamiento, la calzada y las aceras.

2 Política Buruaga: «Molleda no me va a amedrentar. Tiene la cara muy dura y la piel muy fina»

La presidenta de Cantabria reclama al secretario ... de Organización del PSOE «menos amenazas y más explicaciones» después de que el exalcalde de Cartes la denunciara por presuntas injurias y calumnias.

3 Reivindicaciones laborales El 25% de los maestros secunda la última huelga, según Educación, y la Junta dobla el dato La convocatoria en colegios supone la última jornada de paro de una semana de movilizaciones convocadas por todos los sindicatos menos TÚ | El dato del seguimiento de todas las etapas es del 12% para la Consejería. 4 Animales Detenido el cuidador de un perro que fue encontrado en Liencres con una gran herida en el cuello Le han quitado otros nueve canes porque no mantenía las mínimas condiciones higiénico sanitarias. 5 Fútbol | Racing José Alberto: «Tres partidos en siete días es mucho» El técnico del equipo cántabro se centra en la cita ante el Mirandés, pero mira de reojo los dos próximos duelos, el último ante un rival que no juega la Copa, pero «ya tocará hablar de eso».

