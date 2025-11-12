El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:19

Comenta

  1. 1

    Asalto

    Tres encapuchados atracan un bar de Torrelavega armados con una pistola y un cuchillo: «Me quedé paralizada»

Los hechos ocurrieron cerca de las doce de la noche cuando aún quedaba un cliente y dos empleadas.

  1. 2

    Imagen principal - Educación apartó el domingo del colegio al profesor investigado por contactar con menores para tener citas sexuales
    Delitos sexuales

    Educación apartó el domingo del colegio al profesor investigado por contactar con menores para tener citas sexuales

Silva asegura que están pendientes de la ... resolución judicial para adoptar nuevas medidas porque los hechos «parece que se han desarrollado en un entorno externo al centro educativo» de Marina de Cudeyo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alberto Chicote busca en Cantabria el mejor cocido montañés
  2. 2

    Detenido un hombre en Torrelavega por contactar con menores para mantener citas sexuales
  3. 3

    Detenidos 16 ultras de fútbol por una reyerta multitudinaria en Cañadío
  4. 4

    Herido un joven de 23 años tras volcar con su hormigonera en la entrada al puerto de Raos
  5. 5

    El Gobierno regional impone las primeras multas por fraude en las viviendas de protección
  6. 6

    Muere Julio de Las Fraguas, el amenizador de las fiestas cántabras, a los 72 años
  7. 7

    Tres encapuchados atracan un bar de Torrelavega armados con una pistola y un cuchillo: «Me quedé paralizada»
  8. 8

    Los cántabros, sin prisa por la nueva baliza de tráfico
  9. 9

    Turismo lanza la campaña « Cabárceno por menos» con precios reducidos y visitas guiadas
  10. 10

    Educación apartó el domingo del colegio al profesor investigado por contactar con menores para tener citas sexuales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria