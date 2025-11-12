Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

1 Asalto Tres encapuchados atracan un bar de Torrelavega armados con una pistola y un cuchillo: «Me quedé paralizada»

Los hechos ocurrieron cerca de las doce de la noche cuando aún quedaba un cliente y dos empleadas.

2 Delitos sexuales Educación apartó el domingo del colegio al profesor investigado por contactar con menores para tener citas sexuales

Silva asegura que están pendientes de la ... resolución judicial para adoptar nuevas medidas porque los hechos «parece que se han desarrollado en un entorno externo al centro educativo» de Marina de Cudeyo.

3 El tiempo La borrasca Claudia deja rachas huracanadas de hasta 183 km/h en Fuente Dé y más de 27º en la costa A primera hora de la mañana permanece activo un incendio forestal en Canal de las Vacas, en Cillorigo de Liébana, dentro del Parque Nacional de Picos de Europa. 4 Fútbol La Gimnástica amortiza su deuda histórica con Unicaja El club pone fin a un pasivo de medio millón de euros contratado hace treinta años con el pago de un último plazo de 100.000 euros. 5 Economía Al Puerto de Santander se le complica superar el tráfico de mercancías del año pasado, pero espera consolidar los 7 millones Hasta octubre la estación marítima movilizó 5.949.801 toneladas, un 1,43% menos que en el acumulado del pasado año hasta el mismo mes.

