Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:50

    El tiempo

    Aire del ártico irrumpe en Cantabria con intensas lluvias, mucho frío y previsión de nevadas

La Aemet avisa de un cambio brusco del tiempo con temperaturas por debajo de los cero grados y la cota podría desplomarse hasta los 400- ... 200 metros el jueves.

  1. 1

    Una multitudinaria Feria de la Alubia vuelve a sacar pecho por la tradición
  2. 2

    Cantabria escala un puesto para ser la cuarta región con mejor calidad de vida
  3. 3

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  4. 4

    «El Ayuntamiento de Torrelavega está confundido porque ha sido engañado. Y durante muchos años»
  5. 5

    Caerse con todo el equipo
  6. 6

    Cuando el covid no se supera
  7. 7 Andrés Acebo y Verónica Tabares triunfan en Peña Cabarga
  8. 8

    El campo cántabro se queda sin cacareos
  9. 9

    Aire del ártico irrumpe en Cantabria con intensas lluvias, mucho frío y previsión de nevadas
  10. 10

    «No recuerdo una racha de enfermedades así en los 22 años que llevo en mi trabajo»

