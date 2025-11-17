Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

La Aemet avisa de un cambio brusco del tiempo con temperaturas por debajo de los cero grados y la cota podría desplomarse hasta los 400- ... 200 metros el jueves.

2 Ganadería La jueza avala las extracciones de lobos aprobadas por el Gobierno de Cantabria

La magistrada Prado García descarta la medida de suspensión cautelar planteada por Pacma: «La jurisdicción contenciosa ya lo desestimó y, además, la medida no es proporcional, no contamos con indicios suficientes de criminalidad, ni la urgencia resulta acreditada».

3 Santander Los vecinos de Pombo y Cañadío proponen adelantar el cierre de las terrazas a las 23.00 horas

La asociación presenta 21 propuestas a la ordenanza y muestran su malestar por la ampliación del plazo legal de consulta a petición de la Asociación de Hostelería.

4 Tribunales El juez sienta en el banquillo a los cinco acusados del 'caso Gesvicán'

El magistrado Miguel Ángel Agüero acuerda la apertura de juicio oral frente a los procesados, que tendrán que ratificar su pacto con las acusaciones ante la Audiencia Provincial.

5 Infraestructuras El Ayuntamiento de Santander licita las obras para cubrir el parque infantil de Las Llamas por 1,2 millones

La intervención, que cuenta con un plazo de ejecución de ocho meses, incluye la renovación de los juegos, la demolición y reposición de pavimentos y la urbanización de las zonas de estancia y tránsito.