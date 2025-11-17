El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Las terrazas de la Plaza de Cañadío, en Santander, llenas. Roberto Ruiz

Los vecinos de Pombo y Cañadío proponen adelantar el cierre de las terrazas a las 23.00 horas

La asociación presenta 21 propuestas a la ordenanza y muestran su malestar por la ampliación del plazo legal de consulta a petición de la Asociación de Hostelería

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:32

La Asociación de Vecinos de Pombo-Cañadío-Ensanche ha presentado al Ayuntamiento de Santander 21 propuestas al borrador de la nueva Ordenanza Municipal Reguladora de ... las Terrazas de Hostelería. La principal petición que defienden es la reducción de los horarios de cierre, con el fin de «proteger» el descanso vecinal y la calidad de vida en las zonas más afectadas por el ruido nocturno. Así, proponen que las terrazas cierren a las 23.00 horas en invierno, a las 23.30 en verano y a medianoche los fines de semana, mientras que lo que contempla el borrador del Ayuntamiento es que el cierre sea a las 00.30 horas y, durante la Semana Grande, ampliarlo dos horas hasta las 02.30 horas. Respecto a esto último, los vecinos solicitan eliminar la posibilidad de ampliar el horario durante las fiestas, «una medida incoherente con los objetivos de control ambiental».

