Urgente Caída de X, Amazon y ChatGPT, entre otros, a nivel mundial

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Martes, 18 de noviembre 2025, 15:02

Comenta

  1. 1

    Ganadería

    Las vacas vuelven al Ferial

Cerca de 750 animales han pasado por el Mercado de Ganados de Torrelavega, que recupera, en parte, la actividad tras cuatro semanas de cierre.

  1. 2

    Imagen principal - Dos detenidos por realizar tratamientos estéticos sin titulación en un piso turístico del centro de Santander
    Salud

    Dos detenidos por realizar tratamientos estéticos sin titulación en un piso turístico del centro de Santander

En ... el momento del registro, la Policía Nacional se encontró a una de las víctimas, una menor de edad que había falsificado el permiso para nyectarse bótox.

Top 50
  1. 1

    Valdecilla gana cuatro premios BIC por su excelencia y consolida el mejor palmarés
  2. 2

    Aire del ártico irrumpe en Cantabria con intensas lluvias, mucho frío y previsión de nevadas
  3. 3

    Herido tras volcar su camión en el viaducto de Ontón
  4. 4

    Educación cambia las normas de las oposiciones y abre otro frente con los sindicatos docentes en Cantabria
  5. 5

    El juez condena al Puerto de Santander y a una empleada a pagar 42.500 euros por un falso acoso
  6. 6

    El Ayuntamiento de Santander licita las obras para cubrir el parque infantil de Las Llamas por 1,2 millones
  7. 7

    El camión volcado ayer en Ontón seguirá bloqueando dos carriles en la A-8 hasta esta noche
  8. 8

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  9. 9

    El aire ártico activa el aviso naranja por nevadas en Cantabria
  10. 10

    La Colonia del Mar tendrá nuevas aceras, carreteras, aparcamientos y servicios

