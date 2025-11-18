Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM Martes, 18 de noviembre 2025, 15:02 Comenta Compartir

1 Ganadería Las vacas vuelven al Ferial

Cerca de 750 animales han pasado por el Mercado de Ganados de Torrelavega, que recupera, en parte, la actividad tras cuatro semanas de cierre.

2 Salud Dos detenidos por realizar tratamientos estéticos sin titulación en un piso turístico del centro de Santander

En ... el momento del registro, la Policía Nacional se encontró a una de las víctimas, una menor de edad que había falsificado el permiso para nyectarse bótox.

3 Industria Repsol confirma que los trámites para la ampliación de la central de Aguayo están «muy avanzados» La empresa espera obtener la prórroga de la concesión por otros 50 años antes de que acabe 2025 y, a continuación, recibir la autorización administrativa previa. 4 El tiempo El aire ártico activa el aviso naranja por nevadas en Cantabria Las temperaturas irán bajando progresivamente hasta llegar a los seis grados bajo cero en el próximo jueves en zonas como Reinosa. 5 Tráfico El camión volcado ayer en Ontón seguirá bloqueando dos carriles en la A-8 hasta esta noche A medianoche llegarán las grúas para retirar el vehículo del viaducto. Hasta ese momento continuarán los problemas en el tráfico, con retenciones en hora punta.

