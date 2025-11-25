Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

1 Cantabria pone el foco en el entorno de las víctimas en el Día contra la Violencia hacia las mujeres

El Gobierno regional anuncia con motivo del 25-N la puesta en marcha de un estudio sobre trata y prostitución en la comunidad.

2 Los niños de Ganzo se inventaron la agresión a pedradas: fue jugando, no un ataque de desconocidos

Las heridas ... sufridas por un menor el mes pasado en el apeadero de la localidad fueron fruto de un juego entre amigos, que falsearon el relato ante los padres y la Policía.

3 Jorge Ripollés, nuevo secretario técnico del Racing Será el segundo de Chema Aragón, llenando un hueco hasta ahora vacante en la estructura técnica verdiblanca. 4 La Guía Michelin desvelará hoy sus nuevas estrellas. ¿Habrá novedades para Cantabria? La región aspira a mantener sus siete macarons, entre los que se encuentra el triestrellado Cenador de Amós. Si bien el hermetismo es absoluto, la expectación es máxima y los rumores se disparan. A partir de las 18.30, la gala en directo. 5 Fomento firma el estudio de viabilidad financiera de la carretera Requejada-Suances El Gobierno de Cantabria prevé adjudicar el contrato en los primeros meses de 2026 para que las obras puedan comenzar en el primer trimestre de 2027.

