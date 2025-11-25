El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Martes, 25 de noviembre 2025, 15:07

Comenta

  1. 1

    Cantabria pone el foco en el entorno de las víctimas en el Día contra la Violencia hacia las mujeres

El Gobierno regional anuncia con motivo del 25-N la puesta en marcha de un estudio sobre trata y prostitución en la comunidad.

  1. 2

    Imagen principal - Los niños de Ganzo se inventaron la agresión a pedradas: fue jugando, no un ataque de desconocidos

    Los niños de Ganzo se inventaron la agresión a pedradas: fue jugando, no un ataque de desconocidos

Las heridas ... sufridas por un menor el mes pasado en el apeadero de la localidad fueron fruto de un juego entre amigos, que falsearon el relato ante los padres y la Policía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cantabria, en alerta por intensas lluvias hasta el miércoles
  2. 2

    Los 40 años de Terminal Sur
  3. 3

    El folclore cántabro despide a Conchi García en el tanatorio de Viérnoles
  4. 4

    El audio del VAR del Burgos-Racing
  5. 5

    El Ayuntamiento instala ya las 22 cámaras que vigilarán la Zona de Bajas Emisiones
  6. 6

    Noelia, 40 años, dos veces víctima de violencia machista: «No es mala suerte, ocurre más de lo que creemos»
  7. 7

    PRC, PSOE y Vox suman sus votos para frenar el Presupuesto en una tensa jornada
  8. 8 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  9. 9 Cantabria tiene 4.740 propietarios con más de diez inmuebles, el doble que hace 15 años
  10. 10

    Buruaga: «Estoy dispuesta a volver a empezar a negociar otro Presupuesto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria