Recreación de la nueva carretera, con el puente incluido, que deberá unir Requejada y Suances. DM

Fomento firma el estudio de viabilidad financiera de la carretera Requejada-Suances

El Gobierno de Cantabria prevé adjudicar el contrato en los primeros meses de 2026 para que las obras puedan comenzar en el primer trimestre de 2027

Nacho González Ucelay

Santander

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:36

El Gobierno de Cantabria ha firmado hoy, martes, el estudio de viabilidad económico financiera para la construcción de la carretera Requejada-Suances, un proyecto «imparable» ... que el Ejecutivo pretende arrancar durante el primer trimestre del año 2027 a través de un contrato de colaboración público-privado que licitará próximamente utilizando una fórmula novedosa en la comunidad autónoma, el pago por disponibilidad, y que supondrá una inversión de 187,8 millones de euros a abonar en 26 años.

