Los niños de Ganzo se inventaron la agresión a pedradas: fue jugando, no un ataque de desconocidos Las heridas sufridas por un menor el mes pasado en el apeadero de la localidad fueron fruto de un juego entre amigos, que falsearon el relato ante los padres y la Policía

Javier Gangoiti Torrelavega Martes, 25 de noviembre 2025, 12:44 | Actualizado 13:17h. Comenta Compartir

Fue todo una farsa. La Policía Nacional ha esclarecido el suceso que ocurrió el pasado 18 de octubre en la zona de Ganzo (Torrelavega). Seguro que lo recuerdan porque generó bastante conmoción entre los vecinos: un menor de edad recibió el fuerte impacto de una piedra en la cara, sufriendo importantes lesiones por las que fue ingresado en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Este suceso fue denunciado al día siguiente por el padre del menor, que puso los hechos en conocimiento de los agentes tal y como se los habían relatado los jóvenes. Pero ese relato no se ajustaba a la verdad, como han corroborado los agentes; en realidad, las lesiones denunciadas fueron ocasionadas fortuitamente durante un juego entre la víctima y sus amigos, y no por parte de terceras personas.

No hubo agresión ni grupo de agresores. La lesión fue resultado de un juego entre los amigos. La Policía Nacional llegó a esta conclusión tras investigar el caso. Al parecer, el menor y sus amigos se encontraban jugando cerca de una bolera con el suelo de gravilla cuando, de forma inocente, uno de ellos lanzó una piedra. Otro de los jóvenes, interpretando el gesto como un juego, recogió varias piedras de la vía y se las arrojó, impactando accidentalmente una de ellas en la cara del menor. Alarmados por la herida, los amigos avisaron a la madre del herido. Y aquí es donde comenzó la farsa: previo a la llegada de la madre, los menores debatieron distintas versiones para justificar lo ocurrido durante el juego y proteger al amigo que había lanzado la piedra que impactó en la cara del herido, con el objeto de que pudiera tener problemas. Finalmente, decidieron imputar la autoría a unos jóvenes desconocidos que les habían agredido, mediante el lanzamiento de piedras.

El relato falso ya estaba planeado para cuando la madre llegó al lugar. El afán por proteger a un amigo dio lugar a una denuncia con un relato de los hechos que no se correspondía con la realidad, generando cierta alarma social y repercusión en medios y redes sociales. Los agentes venían investigando el caso desde entonces, pero la confesión de los propios menores fue clave para saber la verdad. Y es que estos se personaron en dependencias de la Policía Nacional, recapacitando sobre lo ocurrido y relatando a los investigadores que había sido fruto de un juego entre amigos, que el lanzamiento de piedras fue entre ellos y descartando la agresión por parte de terceras personas.