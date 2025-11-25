La Policía revisa las cámaras e investiga las causas del incidente en la zona de vinos

La Policía Nacional revisa las cámaras del centro de Torrelavega e investiga las causas del incidente ocurrido en la madrugada del domingo en la zona ... de vinos, saldado con un hombre de 41 años herido de gravedad. Anoche, al cierre de la edición de este periódico, permanecía con pronóstico reservado en el Hospital Valdecilla de Santander. Mientras tanto, el Cuerpo Nacional de Policía no descarta todavía «ninguna hipótesis» sobre las causas de este suceso, del que los agentes tuvieron noticia cerca de las seis de la mañana y al ser avisados sobre la presencia de un hombre tendido en la calle Goya con un fuerte golpe en la cabeza.

«No descartamos nada», dijo ayer el delegado del Gobierno, Pedro Casares, informando sobre la revisión de las cámaras de seguridad de la zona para tratar de dar con alguna pista de lo ocurrido. Aunque sin desechar posibles causas, Casares sí quiso «tranquilizar a la ciudadanía» y señalar que el golpe pudo deberse a una pelea que, «desgraciadamente, son muy habituales en zonas de ocio ligadas también al consumo de alcohol».

El suceso de este fin de semana en la zona de vinos se produce unos días después del refuerzo policial anunciado por la delegación del Gobierno el lunes de la semana pasada, precisamente como respuesta a los atracos a punta de pistola perpetrados unos días antes y cuyos tres responsables –dos jóvenes y un menor– ya han sido detenidos por la Policía Nacional. El suceso de este domingo y aquellos asaltos en Campuzano y Torres no guardarían ninguna relación, como aclaró ayer Casares ante los medios, pero vuelve a generar una sensación de inseguridad entre los vecinos de Torrelavega, intranquilos por la concatenación de diferentes hechos relacionados con un herido, un ajuste de cuentas, un disparo o una pelea en general en los últimos meses. Después de amanecer con diferentes noticias de este tipo en el último año y medio, a esa inseguridad le sigue también cierta carga de «resignación», como reconocen a El Diario Montañés algunos portavoces vecinales.

«Más dotaciones policiales»

Estos llegan a la misma conclusión: el refuerzo durante los fines de semana no basta y piden más presencia policial no solo los sábados y domingos, sino todos los días. «Tienen que reforzar la llegada de los policías todos los días», dice Montse Pérez, portavoz de la Unión Vecinal de Torrelavega. «Torrelavega sigue siendo una ciudad, dentro de lo que cabe, segura. Pero en cuanto empiezan estas cosas es cuando hay que poner remedio. Ahora es cuando hay que poner más policías», añade, sorprendida por la temprana edad de algunos detenidos, como los de los robos en Campuzano y Torres de hace dos semanas.

Mismo diagnóstico desde Barreda. Aquí, el presidente de la Asociación de Vecinos, Antonio Palacios, hace suya esa petición para aumentar las dotaciones policiales. «Sí que necesitamos que hagan más acto de presencia». opina, antes de apuntar a algunos clanes y el mundo de la droga en general como la base de muchos de estos problemas.

La mejora de la Comisaría, «a falta del visto bueno del Gobierno central» El proyecto para mejorar los vestuarios de la Comisaría de Torrelavega se mantiene a un paso de su ejecución material, concretamente «a falta del visto bueno de Patrimonio –del Gobierno central–», como informó ayer el concejal de Seguridad en la ciudad, Pedro Pérez Noriega. Este proyecto, un compromiso municipal y que forma parte de las peticiones de la Policía Local al Ayuntamiento de Torrelavega, se encuentra «totalmente actualizado» y a falta de este último trámite. «Las dependencias no son propiedad del Ayuntamiento, son propiedad del Ministerio y requerimos la firma de un nuevo convenio de uso y, a la vez, una autorización para las inversiones necesarias», detallaba ayer Noriega. En los últimos meses, el mal estado de la Comisaría de Torrelavega –ubicada en un inmueble que comparten con la Policía Nacional– ha sido objeto de un intenso debate con los sindicatos y también la oposición. Este pasado verano, las condiciones del edificio fueron descritas como «tercermundistas» por parte del principal partido de la oposición, el PP, uno de los que ha hecho causa común con algunos colectivos del Cuerpo municipal. Tras su discusión en el pleno, la mejora de esta Comisaría pasó a ser un compromiso sellado institucionalmente por el Ayuntamiento de Torrelavega, que también se obligó a agilizar las negociaciones con Interior para construir una nueva Comisaría policial. En esta línea, el Consistorio ya ha ofrecido dos fincas al Ministerio para su estudio, en La Carmencita o en la calle Leonardo Torres Quevedo.

En El Zapatón, donde ocurrió uno de los últimos sucesos la semana pasada –un herido tras una agresión en un portal–, Sergio Martínez apunta también a la misma solución para poner coto a los episodios de violencia grave. «Necesitamos mayor presencia policial», urge este vecino, igualmente consciente del menudeo que existe en el corazón de la ciudad. «Llevamos un mes negro», define, citando peleas y altercados de todo tipo en el barrio.

En La Inmobiliaria, desde la Asociación de Vecinos Río Indiana, Gonzalo Llamosas llama a aumentar esas dotaciones de Policía comprometidas ya por la Delegación del Gobierno durante los fines de semana. «La Policía tiene que venir cuando tenga que venir. No solo los fines de semana», asegura, cuestionando también la manera en la que, desde las instituciones, «se avisa» a los delincuentes de la llegada de las fuerzas de seguridad.

El último lugar al que han ido las miradas por un suceso en la ciudad es la zona de vinos. Aquí, el portavoz de la Asociación de Vecinos San José, Bernabé Crespo, también lamenta una necesidad de más agentes: «Actúan así porque campan a sus anchas. Nadie les pone freno».

«No es generalizado»

Desde el Ayuntamiento y como concejal de Seguridad, Pedro Pérez Noriega entiende que la concatenación de sucesos genere alarma social. Con todo, insiste en recordar que, «a nivel estadístico, Torrelavega no tiene ningún problema». Y añade:«Pueden pasar cosas, pero la ciudad aún con ello sigue siendo segura. Tenemos puntos conflictivos en zonas concretas y muy delimitadas, pero no es algo generalizado».

Asimismo, avanzó ayer que la Policía Local verá completada su plantilla con la incorporación de diez nuevos agentes –fruto de los procesos selectivos y de movilidad–, la adquisición de ocho armeros para el depósito de armas cortas, por 17.248 euros, así como las intenciones de adquirir un nuevo vehículo policial tipo furgoneta que se incorporará a la especialidad de atestados del Cuerpo local, por otros 95.832 euros.