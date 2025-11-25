El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vecinos caminan ayer por la calle Goya de Torrelavega, donde fue hallado un hombre herido este pasado domingo. Luis Palomeque

La Policía revisa las cámaras e investiga las causas del incidente en la zona de vinos

Los agentes no descartan «ninguna hipótesis», tal y como declara el delegado del Gobierno. La víctima, de 41 años, sigue grave en Valdecilla y con pronóstico reservado

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Martes, 25 de noviembre 2025, 07:22

Comenta

La Policía Nacional revisa las cámaras del centro de Torrelavega e investiga las causas del incidente ocurrido en la madrugada del domingo en la zona ... de vinos, saldado con un hombre de 41 años herido de gravedad. Anoche, al cierre de la edición de este periódico, permanecía con pronóstico reservado en el Hospital Valdecilla de Santander. Mientras tanto, el Cuerpo Nacional de Policía no descarta todavía «ninguna hipótesis» sobre las causas de este suceso, del que los agentes tuvieron noticia cerca de las seis de la mañana y al ser avisados sobre la presencia de un hombre tendido en la calle Goya con un fuerte golpe en la cabeza.

