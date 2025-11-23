El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen de archivo de la calle Goya zona en la que se produjo el incidente. Luis Palomeque

Herido grave un hombre de 41 años, vecino de Los Corrales, tras un altercado en la zona de vinos de Torrelavega

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Domingo, 23 de noviembre 2025, 14:09

Una vecino de Los Corrales, de 41 años, ha resultado herido grave esta madrugada tras sufrir un traumatismo craneal en la zona de vinos de ... Torrelavega, en la calle Goya, frente a la discoteca Kroker. La Policía Nacional recibió una llamada sobre las 6.20 horas avisando de que un hombre estaba en la calle sangrando por la cabeza.

