Herido grave un hombre de 41 años, vecino de Los Corrales, tras un altercado en la zona de vinos de Torrelavega
Santander
Domingo, 23 de noviembre 2025, 14:09
Una vecino de Los Corrales, de 41 años, ha resultado herido grave esta madrugada tras sufrir un traumatismo craneal en la zona de vinos de ... Torrelavega, en la calle Goya, frente a la discoteca Kroker. La Policía Nacional recibió una llamada sobre las 6.20 horas avisando de que un hombre estaba en la calle sangrando por la cabeza.
Una ambulancia trasladó al herido hasta el hospital Valdecilla de Santander dada la gravedad de las heridas. La Policía investiga las causas del altercado y está revisando las cámaras de seguridad de la zona. Por el momento se desconoce si el herido estaba solo o ha sufrido heridas tras una agresión.
En actualización
La redacción de EL DIARIO MONTAÑÉS trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información. Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión