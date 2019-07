Los conductores atrapados ayer por el corte de la A-67 eligen el rodeo por Solares y evitan el colapso en hora punta Gráfico El tráfico es denso pero fluido, con apenas ligeras retenciones en las travesías de Requejada y Barreda. «He llegado a mi hora a trabajar», cuenta una conductora que ayer tardó dos horas en llegar de Maliaño a Cabezón de la Sal MARIÑA ÁLVAREZ Santander Miércoles, 10 julio 2019, 09:57

El día ha amanecido con cierta calma en las carreteras a pesar del corte de la A-67. Segundo día después del hundimiento de la calzada a la altura de Barreda. Ayer ir hacia la zona del Besaya fue una auténtica pesadilla. Hasta cinco horas tardaron en salvar ocho kilómetros muchos de los conductores que se vieron atrapados en una ratonera con tres atascos distintos: la propia autovía y las tres carreteras alternativas para salvar el tramo (la N-611 en Requejada, la CA-330 en Polanco y la CA-232 en Mogro). Hoy, muchos aprendieron la lección: un desvío por Solares para enfilar la A-8 hasta Torrelavega. Veinte kilómetros de más, pero libres de retenciones.

VÍAS ALTERNATIVAS N-611 Es la antigua nacional que va de Requejada a Torrelavega, pasando por Barreda. CA-330 Es la comarcal que se coge en Polanco y conduce hasta el polígono de Los Ochos, en Sierrapando. Ya aquí se puede enlazar con la A-67 y la A-8. CA-232 Es un desvío que se coge en Mogro, que atraviesa Miengo y Cudón, para desembocar en Requejada y unirse con la N-611. A-8 Antes de llegar a Solares, los paneles informativos avisan a los conductores que se dirigen a Torrelavega que continúen por esta misma vía. Después, pueden tomar la A-67 en Torrelavega o continuar por la A-8 en sentido Oviedo.

Es el caso de Mónica García, vecina de Maliaño que trabaja en Cabezón de la Sal. Ayer tardó casi dos horas en llegar, atascada en medio de un maremágnum de coches parados sin saber qué ocurría ni cómo escapar del tapón. «Hoy he madrugado un poco más y me fui por Solares. Llegué a mi hora sin ningún problema», asegura. Igual que David Martínez, que vive en Santander y trabaja en Torrelavega: «Como vi lo que pasó ayer decidí ir hasta Solares. Decisión acertada: tardé 25 minutos en llegar a Torrelavega a pesar de los kilómetros de más». La curiosidad le llevó a acercarse a Gornazo a ver cómo estaba la situación, «y sí, en hora punta se retenía un poco el tráfico, pero no estaba parado como ayer. Hoy fluye».

Son las nueve de la mañana y no hay retenciones importantes. Ayer a estas horas las colas eran ya kilométricas. «La gente ha espabilado y ha salido antes de casa», razonan conductores que han pasado por la 'zona cero'.

La información está funcionando desde primera hora. Ayer el cierre de la autovía, con el hundimiento ocurrido sobre las cinco de la madrugada, pilló por sorpresa a los que tenían que pasar por allí después. El lado positivo: ningún coche circulaba por ese punto cuando el asfalto se vino abajo dejando un socavón de unos tres metros.

Hoy los paneles de la autovía y las señales verticales indican desde bien antes de llegar que hay que desviarse. «Todo está muy señalizado, hay paneles que advierten del atasco y de los desvíos», afirma Rafael Poo, que ha hecho el camino a la inversa -de Torrelavega a Santander- sin observar incidencias en sentido contrario.

Este segundo día de corte total en el carril Torrelavega-Asturias de la Autovía de la Meseta (A-67) se ha iniciado con tráfico denso pero fluido, siendo lo más significativo las ligeras retenciones que se producen en las travesías de Requejada y de Barreda.

A lo largo de hoy miércoles se seguirán realizando los trabajos iniciados en el tramo de carretera que ha sufrido el desprendimiento, en especial con la construcción de una escollera para sustentar el tramo hundido, aunque no hay una fecha concreta para la reapertura de la autovía A-67.

Según informó ayer la Delegación del Gobierno en Cantabria, el hundimiento de la calzada se produjo en la madrugada del lunes al martes como consecuencia de las fuertes lluvias.