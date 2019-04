El PP critica que el Gobierno siga sin explicar la marcha de Santander Coated Solution «Estamos acostumbrados a que Revilla hable de todo en todas partes, pero cuando una empresa se lleva su actividad de Cantabria se calla y no da la cara», dice el portavoz Iñigo Fernández DM . Santander Jueves, 4 abril 2019, 12:33

El portavoz del PP en Cantabria, Íñigo Fernández, ha calificado de «muy grave» que el Gobierno PRC-PSOE siga sin explicar «qué ha pasado» para que la empresa Santander Coated Solutions haya decidido llevar su nueva actividad a León y no llevar a cabo su plan de expansión en la región. «Estamos acostumbrados a que el presidente de Cantabria hable de todo en todas partes, pero cuando una empresa de la región se lleva su actividad a León porque aquí no se le deja crecer, se calla y no da la cara», ha dicho Fernández.

Noticias relacionadas Santander Coated se lleva su plan de expansión a León y considera otro proyecto para el Puerto

Fernández ha señalado que ahora la empresa tenía previsto «acometer una segunda fase, con una inversión de 100 millones de euros y la contratación de 200 empleados más, pero todo ha quedado en suspenso porque, en año y medio, el Gobierno de Cantabria no ha sido incapaz de resolver la tramitación de las autorizaciones y permisos ambientales«.

Para los populares es «muy grave» la pérdida de esa inversión y que nadie dé explicaciones. Por eso, se preguntan:«¿Quién gobierna esta región? ¿Hay alguien ahí?». Una situación que, para Fernández, demuestra que el Gobierno PRC-PSOE »no tiene política industrial«.

Santander Coated Solutions se instaló en la zona de servicio del puerto de la capital cántabra en 2013 e inició su actividad con la contratación de 45 operarios.