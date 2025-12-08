El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concentración de vecinos, el pasado verano, contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas. Roberto Ruiz

Cuatro plataformas nacen en Santander para oponerse a iniciativas municipales

En los últimos meses han surgido distintas asociaciones para mostrar su oposición a proyectos del Ayuntamiento de Santander. ¿Cómo nacen? ¿Quiénes las forman?

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

La plataforma contraria al aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas reunió a cientos de personas allí y en la plaza del Ayuntamiento y logró que se ... modificase el proyecto; la asociación que pretende frenar la implantación del McDonald's en el Mercado de Puertochico también lideró una concentración multitudinaria la semana pasada, aunque aún sin lograr, por el momento, resultados. Y no son las únicas asociaciones reivindicativas que han surgido en Santander en los últimos meses. La Asamblea Ciudadana Santander Saludable, respaldada por doce asociaciones, lucha contra una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que no sea un «timo» y la Asociación Ciudadana en Defensa de ElSardinero, surgida tras los sucesivos retrasos en la obra de los Jardines de Piquío pero con muchas más reivindicaciones, busca que esta zona no pierda «su esencia».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «El ocio nocturno que ofrece Santander es, hoy por hoy, de una calidad inmensa»
  2. 2 En directo, el Cádiz-Racing
  3. 3

    De Agustín a Iván: «Vivir en la calle te permite ver lo mejor y lo peor de las personas»
  4. 4

    Lo que cobran los alcaldes de Cantabria
  5. 5

    El viraje del Ministerio sobre el tren a Bilbao alivia a los alcaldes pero enciende al Gobierno cántabro
  6. 6

    «No quiero que mi madre muera sin que se haga justicia por el asesinato de mi hermano Javier»
  7. 7

    Una visión inédita de una parte de Torrelavega
  8. 8

    Una victoria estilo Racing
  9. 9 Cantabria diseña un mapa con 93 líneas de autobús para 5,5 millones de viajeros al año
  10. 10 La Feria del Producto de Cantabria atrae a cerca de 27.000 asistentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cuatro plataformas nacen en Santander para oponerse a iniciativas municipales

Cuatro plataformas nacen en Santander para oponerse a iniciativas municipales