Cuatro plataformas nacen en Santander para oponerse a iniciativas municipales

La plataforma contraria al aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas reunió a cientos de personas allí y en la plaza del Ayuntamiento y logró que se ... modificase el proyecto; la asociación que pretende frenar la implantación del McDonald's en el Mercado de Puertochico también lideró una concentración multitudinaria la semana pasada, aunque aún sin lograr, por el momento, resultados. Y no son las únicas asociaciones reivindicativas que han surgido en Santander en los últimos meses. La Asamblea Ciudadana Santander Saludable, respaldada por doce asociaciones, lucha contra una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que no sea un «timo» y la Asociación Ciudadana en Defensa de ElSardinero, surgida tras los sucesivos retrasos en la obra de los Jardines de Piquío pero con muchas más reivindicaciones, busca que esta zona no pierda «su esencia».

A falta de año y medio para las próximas elecciones, en la ciudad se han multiplicado estos colectivos que tratan de poner freno a algunos de los proyectos más relevantes de su legislatura. Y lo hacen desde todas las zonas del municipio y de todos los colores. Aunque algunos miembros de estas entidades tienen vinculaciones políticas, insisten en que son «plurales» y, dentro de cada asociación, hay todo tipo de ideologías. «Desde Vox, PRC, pasando por el PP y hasta el PSOE», concretan, por ejemplo, desde la Asociación Ciudadana en Defensa de El Sardinero. Pero, ¿quiénes están tras estas plataformas? ¿Y cómo surgen?

Salvemos el Mercado de Puertochico Un grupo de seis para frenar la llegada del McDonald's

Óscar Gutiérrez tiene 26 años y vive en Puertochico desde hace 22. Es enfermero, trabaja en el Hospital Valdecilla y formó con otras seis personas la plataforma para luchar contra el McDonald's de Puertochico cuando la Asociación de Vecinos de Pombo-Ensanche-Cañadío explicó en el barrio las alegaciones que habían presentado contra la implantación de esta firma de comida rápida en la plaza de abastos. «A partir de ahí decidimos hacer un grupo de trabajo más concreto que estuviera enfocado únicamente en salvar el mercado», apunta Gutiérrez.

Otro integrante es Miro Fernández, el presidente de la comunidad de vecinos donde reside Gutiérrez, que está jubilado y lleva seis años viviendo allí. Así, el 'núcleo duro' lo forman ellos dos junto a otros cuatro vecinos «de todas las edades y pensamientos» que tienen en común que viven junto al Mercado de Puertochico y que quieren preservarlo. Son quienes organizaron la manifestación que el sábado 29 de noviembre concentró a cientos de personas contra la apertura del McDonald's, cuya tramitación, muy a su pesar, sigue avanzando.

Comisión para la Protección de Mataleñas Pendientes de rediseñar este espacio con el Ayuntamiento

Arsenio Callejo –bombero jubilado del Ayuntamiento– y Concha Calzada –también fue funcionaria municipal y antigua militante de IU– son las caras visibles de la lucha contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas, formada por dieciocho personas más y que ahora son también parte de la Asociación de Vecinos de Cueto. Tras sus protestas, tanto en Mataleñas como en la plaza del Ayuntamiento, están pendientes de reunirse con la alcaldesa, Gema Igual, y técnicos municipales para rediseñar el proyecto después de que desde el Consistorio aceptasen su petición de no destinar parte de este espacio a un aparcamiento de autocaravanas. Ahora, el 'tira y afloja' está en que el Ayuntamiento plantea destinar el espacio a ampliar el aparcamiento de coches mientras que la asociación quiere más zonas verdes.

Asociación Ciudadana en Defensa de El Sardinero Unidos por el retraso en la obra de los Jardines de Piquío

La Asociación Ciudadana en Defensa de El Sardinero nació a raíz de los retrasos en la obra de los Jardines de Piquío. Aunque su lista de reivindicaciones es cada vez más extensa: el estado del Rema, la conservación del Hotel París, la ampliación del campo del Racing... Pese a que su presidenta, Verónica Revilla, está vinculada al PRC, desde la asociación explican que el grupo no tiene respaldo político y que cada uno tiene su ideología. «Desde Vox, PRC, pasando por el PP y hasta el PSOE. De hecho en esta zona hay mucha gente conservadora», explica Pablo Coto, vocal de la asociación y catedrático de la Universidad de Cantabria (UC). El vicepresidente es el abogado Álvaro Blasco y el secretario, el arquitecto Antonio Bello. «Todos vivimos por aquí. En Reina Victoria, en el entorno del Casino, cerca del campo del Racing... Ya nos conocíamos y nos unimos al ver la desidia con la que se tratan obras como la de Piquío o la presencia del picudo rojo». Esta asociación, explica, no es de vecinos. De hecho, poco antes que esta se creó la Asociación de Vecinos de El Sardinero liderada por Patricia Rubiera que, como ella misma ha recalcado, se trata de una unión únicamente vecinal que trata asuntos del día a día, como pueden ser incidencias con semáforos o pasos de cebra, con la Concejalía de Barrios.

Asamblea Ciudadana Santander Saludable Doce asociaciones juntas para defender el medio ambiente

La Asamblea Ciudadana Santander Saludable toma fuerza tras la aprobación definitiva, a finales del pasado mes, de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Santander, a la que consideran un «timo» por abarcar un área muy pequeña, a su juicio, de la ciudad. Según apuntan, la delimitación de esta área se realiza para «cumplir» la ley y no para proteger la salud de los vecinos. Por eso, piden al Ayuntamiento «un debate público» que contemple su ampliación a «más calles contaminantes».

Esta asamblea está a su vez formada por doce asociaciones; desde vecinales, defensoras del medio ambiente y políticas. En concreto, son la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (Arca), la Asociación de Vecinos de Pombo-Cañadío-Ensanche, Cantabria ConBici (CCB), la Comisión para la Protección de Mataleñas, Ecologistas en Acción Cantabria, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado (Fampa), la Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos (Fecav), Higuera Ingeniería, las Mesas de Movilidad de Cantabria, la Plataforma cívica por la Sanidad pública, universal y gratuita, Podemos Santander y Verdes Equo Cantabria.