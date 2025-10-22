El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fueron recuperados 200 metros de cable de Santa Cruz de Bezana e intervenidos 150 kilos en el C entro de Recuperación de Residuos. OPC

Detenido un grupo criminal por robar 600 kilos de cobre del alumbrado público

Se llevaron el cable del servicio de iluminación de los municipios de El Astillero, Villaescusa, Camargo y Santa Cruz de Bezana

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:26

Comenta

La Guardia Civil ha detenido a cinco hombres de entre 19 y 22 años e investiga a un sexto de 25 años, por formar un ... grupo criminal dedicado a la sustracción, transformación y posterior venta de cableado de cobre del alumbrado público. En esta operación, cerrada entre septiembre y octubre, se han esclarecido diez delitos de robo con fuerza, uno de ellos en grado de tentativa, en diferentes localidades de los términos municipales de El Astillero, Villaescusa, Camargo y Santa Cruz de Bezana. En total, entre junio y septiembre de este año se llevaron unos 600 kilos de cableado del alumbrado de esos municipios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Primitiva deja 54.687 euros en Santander
  2. 2

    El juez procesa al exalcalde de Santillana por prevaricación en la gestión del parking municipal
  3. 3 Agreden a un joven con piedras en el apeadero de Ganzo
  4. 4

    Una llamada de auxilio desde Vietnam
  5. 5 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  6. 6

    Hamza El Yassir releva a Jesús Blanco al frente de la Asociación de Turismo Rural de Cantabria
  7. 7

    El sector ganadero da su visto bueno a la medida del Gobierno regional para evitar el avance de la dermatosis nodular
  8. 8 La riqueza rompe a España en dos y se amplía la brecha entre el norte y el sur
  9. 9

    CC OO desmiente a Agustín Molleda: «Trajeron hechas las bases del concurso»
  10. 10

    La justicia declara que Eusebio Cortezón fue «condenado y ejecutado injustamente» en 1938

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Detenido un grupo criminal por robar 600 kilos de cobre del alumbrado público

Detenido un grupo criminal por robar 600 kilos de cobre del alumbrado público