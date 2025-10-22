Detenido un grupo criminal por robar 600 kilos de cobre del alumbrado público

La Guardia Civil ha detenido a cinco hombres de entre 19 y 22 años e investiga a un sexto de 25 años, por formar un ... grupo criminal dedicado a la sustracción, transformación y posterior venta de cableado de cobre del alumbrado público. En esta operación, cerrada entre septiembre y octubre, se han esclarecido diez delitos de robo con fuerza, uno de ellos en grado de tentativa, en diferentes localidades de los términos municipales de El Astillero, Villaescusa, Camargo y Santa Cruz de Bezana. En total, entre junio y septiembre de este año se llevaron unos 600 kilos de cableado del alumbrado de esos municipios.

Según la investigación, los miembros de este grupo abrían las farolas y arquetas por donde discurre el cableado del alumbrado. Iban cortando los cables para extraerlo. Solían hacerlo a última hora de la tarde para volver después, ya de noche, a llevarse el cableado que habían preparado previamente. La Guardia Civil descubrió además que limpiaban los cables en una zona boscosa de Villaescusa. Allí los quemaban para destruir el plástico y quedarse únicamente con el cobre.

Parece ser que tres de los implicados se encargaban del robo y la limpieza del cable, mientras que el resto del grupo vendía el cobre a centros de recuperación de residuos. Los agentes recuperaron unos 200 metros del cable sustraído en Santa Cruz de Bezana. Además, en una inspección realizada en un centro de recuperación de residuos se intervinieron unos 150 kilos de cobre de cableado.

Esta operación se suma a otra reciente también de la Guardia Civil, que se saldó con seis implicados, tres detenidos y tres investigados, por el robo de cableado de alumbrado público de los municipios de Cartes y Meruelo. En ese caso se recuperó la mayor parte del cable, unos 2.000 metros.