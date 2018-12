Díaz Tezanos: «Ningún consejero está por encima de la ley» La consejera de Medio Ambiente y vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos / DM . Cantabria La vicepresidenta del Gobierno y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, responde así al responsable de Industria, Francisco Martín, quien aseguró que existen «francotiradores que disparan contra los proyectos del departamento» JAVIER GANGOITI Santander Lunes, 10 diciembre 2018, 13:41

«Hay francotiradores en Medio Ambiente que disparan contra nuestros proyectos». Las palabras del consejero de Industria, Francisco Martín, en una entrevista publicada ayer por este diario siguen dando de qué hablar en el Gobierno de Cantabria. Los «palos en las ruedas» que han lastrado algunas de sus iniciativas a lo largo de la legislatura, como declaró el responsable, señalan directamente a la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, que salió este lunes al paso de las acusaciones.

«Ningún consejero está por encima de la ley», zanjó la número dos del Ejecutivo regional después de depositar su confianza en los informes técnicos que determinan cuáles de los planes presentados por el Ejecutivo salen adelante: «Lo he dicho en numerosas ocasiones. Desde la Consejería apoyamos todos las iniciativas de desarrollo económico en nuestra región pero, obviamente, dentro del marco de la legalidad». Díaz Tezanos insistió en esos criterios y añadió que «los proyectos se tienen que presentar bien para que podamos obtener la opinión favorable de los funcionarios, que son los responsables de elaborar estos informes, con el actual, los anteriores y los futuros gobiernos de la Comunidad». Al tiempo, explicó que «a veces puede parecer que este tipo de cuestiones tratan de enmascarar el fracaso de algunas iniciativas que no han salido adelante».

Asimismo, la vicepresidenta aludió a su propia responsabilidad al mando de Medio Ambiente, y aseguró que «nunca voy a firmar nada en contra de ningún informe técnico. Mi obligación es garantizar la seguridad jurídica de los documentos y proyectos que se presentan, y esa seguridad se logra cumpliendo la legalidad y la normativa medioambiental». En esa línea, Díaz Tezanos puso en valor la sensibilidad de la sociedad en los aspectos medioambientales y concluyó: «En pleno siglo XXI, un proyecto de desarrollo económico industrial no puede ir contra el medio ambiente». Finalmente, la número dos del Gobierno aseguró no haber «tenido oportunidad de comentar las palabras con el consejero de Industria». En cualquier caso, recordó el paso de Martín por el área de Medio Ambiente y que «conoce perfectamente la normativa ambiental en nuestra Comunidad». De hecho, aludió a los proyectos «presentados en su etapa que, si no cumplían los requisitos, era imposible que salieran adelante».