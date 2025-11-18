El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Diego Cuartas López, CEO y fundador recogió el premio en el Pazo de Vilaboa (A Coruña) DM
Contenido ofrecido por Diego Jardinería

Diego Jardinería, reconocida en la IX Edición de los Premios Cantábrico Excelente 2025 en la categoría Lifestyle

R.C.

Santander

Martes, 18 de noviembre 2025, 10:03

Diego Jardinería ha sido distinguida con el Premio Cantábrico Excelente 2025 en la categoría Lifestyle, un reconocimiento que pone en valor una trayectoria construida sobre el diseño, la creación y el mantenimiento de espacios verdes, jardines verticales, cubiertas vegetales y soluciones exteriores que unen naturaleza, innovación y calidad de vida.

La gala, celebrada el pasado 14 de noviembre en el Pazo de Vilaboa (A Coruña), reunió a destacadas empresas del norte de España comprometidas con la excelencia, la innovación y la responsabilidad empresarial.

El jurado valoró especialmente la capacidad de Diego Jardinería para fusionar naturaleza, diseño y tecnología en proyectos que transforman entornos urbanos y privados, integrando el paisajismo, los jardines verticales, las cubiertas vegetales, los cerramientos y el mantenimiento de jardines con un enfoque sostenible, estético y de alta calidad.

En un momento en el que la conexión con la naturaleza se ha convertido en una necesidad esencial, numerosos estudios demuestran que los espacios verdes contribuyen a reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo, aumentar la concentración y favorecer el bienestar emocional. La misión de Diego Jardinería no solo es embellecer espacios, sino también crear entornos saludables que aporten equilibrio y serenidad en el día a día, tanto en hogares como en empresas y ciudades.

Además, se subrayó la coherencia y solidez de los valores que definen a la empresa: esfuerzo, cercanía, compromiso con el cliente y respeto al entorno.

«Para Diego Jardinería, este premio representa el reconocimiento a 23 años de trayectoria, al trabajo y compromiso de un equipo formado por más de 50 personas que cada día dan lo mejor de sí mismos, y a la confianza de más de 10.000 clientes que han apostado por nosotros a lo largo de estos años», destaca Diego Cuartas López, CEO y fundador.

Con sede en Cantabria y proyectos en distintos puntos del país, Diego Jardinería se consolida como referente nacional en paisajismo, jardines verticales, cubiertas vegetales, cerramientos y mantenimiento de jardines, reafirmando su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la pasión por el verde.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aire del ártico irrumpe en Cantabria con intensas lluvias, mucho frío y previsión de nevadas
  2. 2

    Herido tras volcar su camión en el viaducto de Ontón
  3. 3

    Valdecilla gana cuatro premios BIC por su excelencia y consolida el mejor palmarés
  4. 4

    El Ayuntamiento de Santander licita las obras para cubrir el parque infantil de Las Llamas por 1,2 millones
  5. 5

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  6. 6

    Educación cambia las normas de las oposiciones y abre otro frente con los sindicatos docentes en Cantabria
  7. 7

    El juez condena al Puerto de Santander y a una empleada a pagar 42.500 euros por un falso acoso
  8. 8

    Los vecinos de Pombo y Cañadío proponen adelantar el cierre de las terrazas a las 23.00 horas
  9. 9

    Cuando el covid no se supera
  10. 10

    La jueza avala las extracciones de lobos aprobadas por el Gobierno de Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Diego Jardinería, reconocida en la IX Edición de los Premios Cantábrico Excelente 2025 en la categoría Lifestyle

Diego Jardinería, reconocida en la IX Edición de los Premios Cantábrico Excelente 2025 en la categoría Lifestyle