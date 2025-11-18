Diego Jardinería, reconocida en la IX Edición de los Premios Cantábrico Excelente 2025 en la categoría Lifestyle

R.C. Santander Martes, 18 de noviembre 2025, 10:03 Compartir

Diego Jardinería ha sido distinguida con el Premio Cantábrico Excelente 2025 en la categoría Lifestyle, un reconocimiento que pone en valor una trayectoria construida sobre el diseño, la creación y el mantenimiento de espacios verdes, jardines verticales, cubiertas vegetales y soluciones exteriores que unen naturaleza, innovación y calidad de vida.

La gala, celebrada el pasado 14 de noviembre en el Pazo de Vilaboa (A Coruña), reunió a destacadas empresas del norte de España comprometidas con la excelencia, la innovación y la responsabilidad empresarial.

El jurado valoró especialmente la capacidad de Diego Jardinería para fusionar naturaleza, diseño y tecnología en proyectos que transforman entornos urbanos y privados, integrando el paisajismo, los jardines verticales, las cubiertas vegetales, los cerramientos y el mantenimiento de jardines con un enfoque sostenible, estético y de alta calidad.

En un momento en el que la conexión con la naturaleza se ha convertido en una necesidad esencial, numerosos estudios demuestran que los espacios verdes contribuyen a reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo, aumentar la concentración y favorecer el bienestar emocional. La misión de Diego Jardinería no solo es embellecer espacios, sino también crear entornos saludables que aporten equilibrio y serenidad en el día a día, tanto en hogares como en empresas y ciudades.

Ampliar

Además, se subrayó la coherencia y solidez de los valores que definen a la empresa: esfuerzo, cercanía, compromiso con el cliente y respeto al entorno.

«Para Diego Jardinería, este premio representa el reconocimiento a 23 años de trayectoria, al trabajo y compromiso de un equipo formado por más de 50 personas que cada día dan lo mejor de sí mismos, y a la confianza de más de 10.000 clientes que han apostado por nosotros a lo largo de estos años», destaca Diego Cuartas López, CEO y fundador.

Con sede en Cantabria y proyectos en distintos puntos del país, Diego Jardinería se consolida como referente nacional en paisajismo, jardines verticales, cubiertas vegetales, cerramientos y mantenimiento de jardines, reafirmando su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la pasión por el verde.

Temas

Naturaleza

Innovación