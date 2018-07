La Dirección de Consumo ha recibido 326 reclamaciones contra iDental

«He perdido parte de la mandíbula por necrosis»

Uno de los casos más graves denunciados por afectados de iDental en Cantabria es el de una santanderina, E. M., que estuvo ingresada una semana de Urgencias por una infección en la mandíbula tras someterse a un tratamiento en la encía en esta clínica. «Podría haber muerto debido a la infección, que me causó necrosis en parte de la mandíbula y los médicos no saben si la perderé entera. Llevo un año de tratamiento, he perdido diez kilos, dejé de comer por los problemas en la boca, vómitos y dolores. Los mayores de mi vida».

«Todo comenzó tras una intervención sencilla en iDental de una elevación de seno. Se me infectó y no me bajaba la fiebre en días, así que volví a la clínica y la dentista que me había atendido me recetó antibiótico durante semanas», relató la afectada. «Como cada vez la inflamación y el dolor aumentaban, pedí una segunda opinión en otra clínica». En este caso, la odontóloga «según entré por la puerta me alertó: la infección está a punto de pasar a sangre, es muy peligrosa, podría causar la muerte».

Tras esto, la paciente ingresó varias semanas de Urgencias y estuvo 19 días en la cámara hiperbárica del hospital, en mayo de 2017. Desde entonces, esta afectada sigue en tratamiento en Valdecilla, atendida por cuatro especialistas -endocrino, neurología, enfermedades infecciosas y cirugía maxilofacial-, a la espera de obtener el alta médica en septiembre.

La afectada explicó que «se juntaron varios tratamiento en la familia, así que opté por hacer solo el mío en este clínica, donde me aseguraron que me tramitarían una subvención del Gobierno debido a una discapacidad que tengo».