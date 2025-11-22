Los docentes exigen al Gobierno que aclare si habrá subida salarial en Justicia y Sanidad sin Cuentas

La 'cláusula Silva' es la brecha insalvable para los sindicatos que impide la firma para la subida salarial de los docentes. El objetivo del Gobierno ... de Cantabria con ese noveno punto era vincular la adecuación salarial a la aprobación de los Presupuestos por «una cuestión de responsabilidad». Pero sin la luz verde a las Cuentas de 2026, tal y como advirtió el consejero Sergio Silva, «es harto improbable y muy difícil» abordar el aumento retributivo «pactado, pero no firmado» con el profesorado. Es un condicionante que no está presente en los acuerdos de Justicia y Sanidad, que solo recogen la obligación de prever la partida para su subida en el proyecto. Y las organizaciones docentes no pasan por alto esta diferencia. La presidenta de la Junta de Personal Docente, Rus Trueba, exigió ayer al Ejecutivo regional que aclare si estas adecuaciones salariales se van a dar sin los Presupuestos de 2026 aprobados.

Las claves Descontento Los sindicatos creen que la condición presupuestaria es un movimiento político que hace al profesorado «rehén» de la negociación

Cambios Ante la falta de contacto con Educación, la Junta ha modificado los términos del acuerdo y reducido las horas de los sexenios

Los sindicatos docentes plantean que, de esta manera, se demostrará la «intencionalidad» de Educación al incluir la condición. Los representantes sindicales aseguran que la distinción entre colectivos profesionales se debe a «un movimiento lógicamente político y que no tiene nada que ver con una negociación de adecuación salarial ordinaria en cualquier otro escenario». De hecho, la última propuesta registrada por parte de la mayoría de la Junta de Personal Docente (STEC, ANPE y UGT) reemplazaba el texto de Silva por la redacción que tienen los sanitarios en su acuerdo.

Es la principal brecha que impide la firma del pacto entre el profesorado y el Gobierno, que supondría un aumento de 180,23 euros más al mes en 2029 como meta final. Porque mientras Silva reitera que demuestra «el compromiso» del Ejecutivo, los sindicatos replican que la intención real es hacer a los profesores «rehenes políticos». Y los 17 millones en las Cuentas tampoco eran la solución, a juicio de la Junta. Solo «hipotecaría» las siguientes fases del acuerdo y «obligaría a los docentes a depender año a año de los Presupuestos», cuando «ni siquiera conocemos el color político» que conformará el Gobierno teniendo en cuenta que los plazos abarcan dos legislaturas.

Es el docente un conflicto que ha superado ya el año de duración, desde el encierro en Peña Herbosa en noviembre de 2024, y que acumula varias huelgas de todo el sistema educativo, por etapas y manifestaciones «multitudinarias» en Santander. A pesar de que las huelgas están en un proceso de impasse, los docentes siguen manifestándose por la falta de acuerdo. Así, este próximo lunes, a las 17.30 horas, se volverán a concentrar frente al Parlamento de Cantabria reivindicando su adecuación salarial. Pero también por la bajada de ratios, la reducción de la burocracia y por un nuevo frente: el cambio en el modelo de oposición para 2026.

Hasta el pasado miércoles, Educación y sindicatos coincidían en los términos del acuerdo. En las cantidades, plazos de pago, horas de sexenios y actualizaciones conforme al IPC. Sin embargo, el tiempo sin firmar pasa factura y los sindicatos han decidido dar un paso más. Ante la falta de comunicación con la Consejería, las horas acordadas para los sexenios se redujeron a 120. Una «cesión», dijeron los representantes sindicales, que hicieron en su día por la «voluntad negociadora», pero que ante la falta de reuniones, «reducimos las horas y, aún así, seguiremos siendo los mejores formados de España».