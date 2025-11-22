El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Protesta de los docentes cántabros del pasado mes de octubre. Alberto Aja

Los docentes exigen al Gobierno que aclare si habrá subida salarial en Justicia y Sanidad sin Cuentas

Los sindicatos plantean que la decisión mostrará la «intencionalidad» de la Consejería de Educación al incluir la 'cláusula Silva,' que vincula la adecuación a los Presupuestos

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Sábado, 22 de noviembre 2025, 07:39

Comenta

La 'cláusula Silva' es la brecha insalvable para los sindicatos que impide la firma para la subida salarial de los docentes. El objetivo del Gobierno ... de Cantabria con ese noveno punto era vincular la adecuación salarial a la aprobación de los Presupuestos por «una cuestión de responsabilidad». Pero sin la luz verde a las Cuentas de 2026, tal y como advirtió el consejero Sergio Silva, «es harto improbable y muy difícil» abordar el aumento retributivo «pactado, pero no firmado» con el profesorado. Es un condicionante que no está presente en los acuerdos de Justicia y Sanidad, que solo recogen la obligación de prever la partida para su subida en el proyecto. Y las organizaciones docentes no pasan por alto esta diferencia. La presidenta de la Junta de Personal Docente, Rus Trueba, exigió ayer al Ejecutivo regional que aclare si estas adecuaciones salariales se van a dar sin los Presupuestos de 2026 aprobados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los últimos coletazos del temporal mantienen las nevadas en zonas altas y problemas en algunas carreteras
  2. 2

    El dueño del Panteón del Inglés se hará cargo de resolver la presencia del inquilino
  3. 3

    Dos administraciones de Santander reparten parte del primer premio de la Lotería Nacional
  4. 4

    Encontrado un hombre muerto en una autocaravana en Comillas
  5. 5 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  6. 6

    Detenidas cuatro personas de una misma familia por tráfico de droga en Cazoña
  7. 7

    El PP se impone a la mayoría de la oposición y frena la votación conjunta de las enmiendas al Presupuesto
  8. 8

    Detenidos un joven y un menor por los atracos a punta de pistola en Torrelavega
  9. 9

    «Lo que me ha colocado en el mundo, lo que me crea y lo que soy, es la música»
  10. 10 El fiscal superior de Cantabria ve «injusto» el fallo que inhabilita a García Ortiz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los docentes exigen al Gobierno que aclare si habrá subida salarial en Justicia y Sanidad sin Cuentas

Los docentes exigen al Gobierno que aclare si habrá subida salarial en Justicia y Sanidad sin Cuentas