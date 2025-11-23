«Si entra la dermatosis, sería una tragedia; habría que quemar todo en la explotación»

María Jesús Susinos (Santander, 1968) tuvo que lidiar nada más llegar al cargo y sustituir a Pablo Palencia con la enfermedad hemorrágica, que se llevó ... por delante en dos años la vida de más de 3.000 vacas. Ahora amenaza la dermatosis nodular bovina, otra enfermedad emergente a la que la Consejería tiene pánico, y la gripe aviar. Mientras tanto, gestiona los sacrificios de lobos tras la salida del Lespre, que le obligará a defenderse una vez más en los tribunales, y suspira porque fragüen los Presupuestos de la comunidad y, por extensión, de su Consejería.

–Su departamento afronta tiempos complicados. Tantas enfermedades sucesivas en el sector primario era algo nunca visto.

–Nos ha cogido descolocados a todos: a los dirigentes y a los ganaderos. Y, además, todas estas enfermedades emergentes han surgido en un periodo muy corto de tiempo, que ni siquiera ha sido de años, sino de meses. Eso nos obliga a tomar decisiones importantes para tratar de adelantarnos.

–Llegó al cargo en plena ebullición de la enfermedad hemorrágica y ahora se ha topado con la dermatosis nodular que, por las medidas adoptadas, le preocupa aún más, ¿no?

–Mi primera decisión a los dos días de llegar al cargo fue poner a disposición de los ganaderos la vacuna de manera gratuita para la hemorrágica. Cuando vimos el avance desde Francia de la dermatosis, lo primero que hice fue preguntar si había vacuna. No la hay para aplicar de manera preventiva, son dosis de emergencia que la Unión Europea sólo autoriza una vez que tienes un foco positivo. Así que me dije: 'Esto es muy serio'.

–¿De ahí las medidas tan drásticas que han aplicado?

–Sí, es la primera vez que Cantabria se adelanta al resto de comunidades del país.

–Debe de serlo, a juicio del sector, por la contundencia de las restrictivas adoptadas.

–Son medidas duras, lo reconozco, pero absolutamente imprescindibles. Si la dermatosis entra en Cantabria, sería un drama, una tragedia. No es una broma. Además del vacío sanitario, donde se registre un foco, habría que destruir, quemar, todo lo que hubiera en la explotación: hasta la comida de los animales, porque es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por triple vía, no sólo por un vector como la hemorrágica. Habría que establecer un cordón sanitario de 50 kilómetros a la redonda de cada caso. Sería la ruina económica para el sector, además del inmenso daño psicológico que generaría a los ganaderos afectados.

–La alerta ha disminuido, al menos a tenor de las medidas de desescalada que han empezado a aplicar esta misma semana.

–Sí, por varias circunstancias, pero sobre todo porque el Ministerio nos ha asegurado que ya tiene suficiente almacenaje de vacunas y porque en Girona –la única provincia española con positivos–, un mes después, no ha registrado más casos.

–El sector demanda ahora la recuperación de la actividad comecial en el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega. ¿Cómo lo ve?

–Pues no puedo dar una fecha concreta, ojalá pudiera. Nos fijamos un plazo de 21 días para dictar una nueva resolución y reevaluar las medidas de flexibilización. Eso, en el caso de que la situación no empeore.

–¿Se ha notificado algún caso a estas alturas de la hemorrágica?

–No, ninguno. Se han hecho las cosas bien. Los ganaderos han actuado correctamente y nosotros hemos puesto a su disposición de manera gratuita la vacuna.

–Por si fuera poco, ahora también la gripe aviar.

–Aquí Cantabria se ha adelantado, otra vez, en la toma de medidas. Hay que tener en cuenta que un positivo obliga al sacrificio de toda la explotación. En Valladolid llevan sacrificadas dos millones y medio de gallinas.

–La medida de controlar las gallinas de las casas, las que la gente tiene para el autoconsumo, ha provocado controversia.

–Tenemos que tener un control, hay que llevar una trazabilidad por asuntos de sanidad animal. Este registro debería haber estado hecho hace años, porque hay una normativa que así lo obligaba. No hay ningún afán de fiscalizar a las personas.

–Esta semana se reúne la Mesa del Lobo. La última cifra oficial fue de 30 ejemplares sacrificados de los 41 previstos. ¿Se ha alcanzado ya el cupo?

–Aún no hemos llegado, pero estamos cerca. En ese encuentro, actualizaremos los datos.

–De esos 30, cinco de ellos murieron atropellados o por furtivismo. ¿Le llama la atención?

–No. Eso demuestra la gran cantidad de lobos que hay y que están donde no deberían estar.

–¿Podría darse el caso de que se anotasen ahí algunas muertes producidas de manera intencionada?

–No, porque todas son certificadas por agentes del Medio Natural y las autopsias realizadas en el Centro de Recuperación de la Fauna. Están certificadas.

–¿Piensan ampliar los sacrificios, como dijeron, si aumentan el número de ataques?

–Tendremos que analizar los datos ofíciales de este año. Si vemos que a pesar de las extracciones sigue habiendo myor porcentaje de ataques, claro que lo haremos. No queremos acabar con el lobo, pero lo que no puedo permitir como consejera es que él acabe con nuestros animales.

–¿Le afectan las querellas que ha recibido por ello?

–Por supuesto, soy persona, tengo familia y me afecta. Pero estoy tranquila y voy a seguir actuando con firmeza. Mi equipo y yo lo hacemos con la ley en la mano.

«Alcaldes del PRC reconocen que no entienden el rechazo de su partido al Presupuesto» –El Presupuesto de la Consejería crece en 4 millones el año que viene. Pero parece que no se aprobará por el rechazo de PRC, PSOE y Vox. ¿De dónde recortará? ¿Qué es lo que no podrá hacer? –Esperamos todavía que haya un resquicio de sentido común. Si no lo hay, volvemos a tener el mismo dinero de enero de este año. Pero yo tenía previsto, por ejemplo, un plan de recría para los próximos tres años por importe de 3 millones. –Entonces, ¿no se va a hacer? –Sí, sí se hará. Ni la presidenta ni yo vamos a dejar tirados a los ganaderos. Pero si hay plan de recría habrá menos recursos en otros sitios. Lo tendremos que quitar de una carretera, de dos carreteras, de tres carreteras... –Es decir, lo quitará de otra consejería. –El Presupuesto es del Gobierno, no tenemos presupuestos cerrados. Hay que empezar a trabajar con menos recursos. Hay que gestionar muchísimo más. Si no hay Presupuesto, Cantabria no se va a parar. Vamos a seguir trabajando. Con menos recursos y con más dificultades. –Sí, pero ¿en qué va a recortar usted de su Consejería? ¿O se van a rebajar de otras y no de la suya? –No he dicho eso. Lo que tengamos que hacer, lo haremos cuando llegue ese escenario. –¿La posición del PRC puede provocar un éxodo de alcaldes al PP en las próximas elecciones? –No lo sé. Pero sí sé que esta posición del PRC, y concretamente de Paula Fernández, viene motivada por una serie de encuestas que le dan muy malos resultados. Está pensando sólo en ellas y en sus resultados electorales, en lugar de hacerlo en Cantabria. –¿Pero, en los pueblos y en las ferias, algún alcalde regionalista le ha manifestado su rechazo a lo que está haciendo el PRC? –Sinceramente, sí. Muchos alcaldes del PRC me han dicho que es un Presupuesto muy bueno, que no es sectario y que no entienden lo que hace su partido. –¿Ha mejorado su relación, precisamente, con el exconsejero de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco? Han tenido muchos enfrentamientos. –Blanco aún no ha asimilado que está en la oposición y ya no es consejero. También se ha presentado a las Primarias de su partido y todos hemos visto lo que ha sucedido. Así que está muy nervioso y todos vemos las actitudes de este señor cuando se dirige hacia mí. Yo nunca perderé el respeto por mis compañeros. –¿Ha llegado incluso al ataque personal? –Sí.

–Esta misma semana un ganadero ha denunciado la muerte de una vaca por el ataque de un oso en le municipio de Corvera de Toranzo.

–Oficialmente no tenemos constancia, pero si así fuese, aplicaríamos, como en otros casos como el de Liébana, el protocolo: siempre de la mano del Ministerio, identificaríamos al animal y le trasladaríamos a su hábitat natural.

–Bajemos al río. Pese a la continuada reducción del número de capturas (sólo 8 esta temporada), nunca se ha planteado la veda total del salmón, aunque su intención, tal y como adelantó este periódico, es ser más restrictiva ante las evidencias de los números.

–Nuestro planteamiento es ir un poco por la vía del medio. No creemos que la veda sea la solución. Vamos a reducir el número máximo de capturas permitidas. El salmón es una especie muy emblemática de nuestros ríos y no queremos privar a nadie de su pesca, pero sí limitar o disminuir sus capturas, aunque este año ni siquiera se ha llegado a la cifra que pretendemos aplicar.

–En el Parlamento le atacan por no pagar pronto las ayudas de la PAC a los ganaderos...

–La diputada de Vox (Leticia Díaz) dice que aún no hemos pagado el anticipo de la PAC. Este comienza el 16 de octubre al 30 de noviembre. Estamos en fecha. Si se apura es porque queremos incluir al mayor número de ganaderos posibles, tras haber realizado el mayor número de controles. No quiero cabrearlos y dejar fuera a más de la mitad por decir que soy la primera de España en pagar.

–Está siendo un año desastroso en cuanto a incendios forestales. Los ganaderos se sienten señalados, ¿qué opina?

–Ellos no son. Ellos cuidan el monte gracias a sus animales. Lo prenden personas desalmadas y delincuentes.

–Por último, tiene a los pescadores recreativos cabreados por tener que declarar sus capturas. ¿Qué les dice?

–Yo tuve hasta un amago de manifestación por ello. Yo no impongo nada, es una normativa europea. La veo bien. Es un control que considero necesario. Que dicen que hay personas sin teléfono móvil: ¿Quién no tiene hoy en día? Son excusas que se ponen cuando no nos gustan las medidas. Si sales a pescar por afición, Europa te obliga a identificarte y saber lo que pescas.