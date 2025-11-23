El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

María Jesús Susinos posa para la entrevista, esta semana, en su despacho de la Consejería. Roberto Ruiz
María Jesús Susinos | Consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación

«Si entra la dermatosis, sería una tragedia; habría que quemar todo en la explotación»

La Consejería avanza con la desescalada pero no se plantea recuperar a corto plazo la actividad comercial en el Mercado Nacional de Torrelavega

Rafa Torre Poo

Rafa Torre Poo

Santander

Domingo, 23 de noviembre 2025, 07:33

María Jesús Susinos (Santander, 1968) tuvo que lidiar nada más llegar al cargo y sustituir a Pablo Palencia con la enfermedad hemorrágica, que se llevó ... por delante en dos años la vida de más de 3.000 vacas. Ahora amenaza la dermatosis nodular bovina, otra enfermedad emergente a la que la Consejería tiene pánico, y la gripe aviar. Mientras tanto, gestiona los sacrificios de lobos tras la salida del Lespre, que le obligará a defenderse una vez más en los tribunales, y suspira porque fragüen los Presupuestos de la comunidad y, por extensión, de su Consejería.

