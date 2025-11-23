El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
En la calle San Francisco, en el centro de Santander, han abierto nuevos negocios. Roberto Ruiz

Estética, barberías, gimnasios y gastronomía, la nueva generación del comercio en Cantabria

Son locales que, en general, no requieren «de una gran inversión» para abrir y no compiten con las ventas por internet | La Federación que aglutina al sector ve cierto optimismo en un contexto golpeado por las cadenas y la digitalización

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Domingo, 23 de noviembre 2025, 07:33

Comenta

Si algo tienen claro en el sector del comercio local –porque se ha visto obligado a ello varias veces– es que es necesario encontrar la ... fórmula para seguir adelante y resistir a la imparable llegada de las grandes cadenas a las ciudades y a las ventas por internet. Un claro ejemplo de esta lucha por la supervivencia se encuentra en la calle San Francisco, en pleno centro de Santander. Esta arteria de la ciudad, que fue una de las primeras calles comerciales, se reformó integralmente tras más de once años de decadencia, marcados por el cierre en cadena de comercios. A pesar de que hoy en día aún se puede ver una decena de locales vacíos, también se aprecian algunos signos de mejoría. Y es que en los últimos tiempos se han abierto nuevos negocios –un café de especialidad, varias tiendas de productos estéticos, un salón de uñas o una tienda de vinilos, entre otros– que, aunque aún son insuficientes para completar los tres tramos que componen esta calle, dan «algo más de vida» a la zona. Especialmente la terraza de la cafetería, llena habitualmente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Torrelavega, Santillana, Cartes y Suances abrirán la Navidad en Cantabria
  2. 2

    Una manada de lobos devora seis ovejas a 500 metros de la iglesia de Santibáñez
  3. 3

    La nueva trastienda de Mercadona en Cantabria
  4. 4 Seis mil cuervos bailan con Fito
  5. 5

    Los docentes exigen al Gobierno que aclare si habrá subida salarial en Justicia y Sanidad si no hay Presupuestos
  6. 6

    Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
  7. 7

    Campoo y Liébana siguen cubiertas de un manto blanco, mientras sube la temperatura en el litoral
  8. 8

    La empresa de Basuras de Santander incorporará 84 vehículos y 5.000 contenedores nuevos
  9. 9

    Localizan sin vida al pastor desaparecido en un monte de Guipúzcoa
  10. 10

    Maflow prepara otro salto en Guarnizo con más automatización y nuevo empleo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Estética, barberías, gimnasios y gastronomía, la nueva generación del comercio en Cantabria

Estética, barberías, gimnasios y gastronomía, la nueva generación del comercio en Cantabria