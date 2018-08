La falta de promociones deja a cero el 'stock' de vivienda nueva en Cantabria Roberto Ruiz El sector señala que la demanda va en aumento, pero resulta «muy difícil» construir por la falta de crédito bancario y las trabas para conseguir suelo, en su mayoría en poder del 'banco malo' DANIEL MARTÍNEZ Santander Miércoles, 29 agosto 2018, 07:18

Caminar por las calles de cualquier localidad de Cantabria y ver en las ventanas carteles de 'se vende' es algo más que habitual, pero más raro es encontrarlos en edificios que acaban de ser construidos. Eso es, por lo menos, lo que dice el último estudio sobre la situación del mercado inmobiliario que acaba de publicar el Ministerio de Fomento. Según las estadísticas oficiales, el 'stock' de vivienda nueva en la comunidad autónoma es cero. Es decir, que antes de que los promotores pongan el último azulejo a una casa o apartamento, este ya tiene un propietario dispuesto a entrar a vivir.

Este escenario no es la tónica general a nivel nacional, donde hay 476.938 inmuebles esperando un morador, pero tampoco una excepción. Otras dos comunidades autónomas (Extremadura y Navarra) se encuentran en la misma situación. En cambio, en Valencia hay casi 90.000 viviendas disponibles y en Cataluña y Andalucía esa cifra supera las 70.000. Las tres son territorios con un tamaño y unas características socioeconómicas muy distintas a Cantabria, aunque esa explicación no basta. Por ejemplo, La Rioja, que es mucho más similar, tiene el mayor 'stock' (4,52%) de toda España en relación al parque total de hogares. Constructores, expertos en el sector y agentes inmobiliarios califican este informe como realista y coinciden en que el número de familias que en estos momentos, después de dejar atrás lo más duro de la crisis del ladrillo, salen al mercado en busca de una vivienda recién acabada va en aumento. Hay demanda, lo que falla es la oferta. Explican que no se construye, en primer lugar, porque una gran cantidad del suelo disponible está en manos de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocido popular como el banco malo. «En estos momentos es el mayor propietario de suelo de España y tiene prácticamente todo en el congelador desde hace diez años. Hay que hablar con sus gestoras y los trámites son muy difíciles y muy lentos», subraya Gervasio Pinta, presidente de la Asociación de Constructores de Cantabria (ACP).

Cuando los promotores consiguen el espacio para construir, lo que no suelen tener es crédito para hacerlo. Lo solicitan al banco y lo normal es que les den un 'no', porque antes prefieren desprenderse de todos los pisos que tienen en cartera. Y ahí está el segundo problema que frena la oferta de pisos nuevos: sí hay 'stock', y mucho, de pisos viejos o simplemente antiguos -de alrededor de 10 años- que nunca han sido usados. Les pilló lo más duro de la recesión y se quedaron en la estacada.

«Lo que no se vendió por la crisis no figuran como 'stock', pero sigue ahí y lastra la construcción» Miguel Ángel Berrazueta Colegio de Aparejadores

«Lo que gastas de más con una vivienda nueva lo ahorras con las facturas por la mayor eficiencia» Gervasio Pinta Asociación de Constructores

«En Santander y otros lugares los problemas con el PGOU también frenan las nuevas promociones» José Andrés Cuevas Inmobiliaria San Fernando

«Para Fomento todo esto no figura como 'stock' de vivienda nueva, pero sí es 'stock' y puede frenar las ventas. Si esas viviendas se ponen a la venta por 150.000 euros y las nuevas por 200.000, porque lo valen, es normal que la segundas no se vendan», razona Miguel Ángel de Berrazueta, presidente del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cantabria. Lo normal es que la venta de vivienda nueva y vieja sea del 50%-50%, pero esa proporción es ahora muy lejana. «Durante los últimos años se ha tenido que vender por debajo del precio de coste, de ahí la gran subida que está experimentando el precio de la vivienda antigua. Ahora pueden extrañar los precios de la vivienda nueva, pero si se supiera lo que cuesta el metro cuadrado, la construcción y los impuestos, se vería que está muy ajustado», remarca Pinta.

Por su experiencia, garantiza que en los últimos diez años las técnicas y la tecnología ha avanzado mucho en lo que tiene que ver con eficiencia energética y la diferencia de precios entre una casa hecha en 2018 y una de 2008 se puede recuperar en pocos años a través de facturas del gas y la luz más bajas. A todo lo anterior suman que si no hay 'stock' de vivienda nueva también se debe a que se está haciendo «muy poca». Una parte es vivienda social, que se coloca mucho mejor, otra la promueven cooperativas o está hecha a encargo por particular y el resto, en su mayoría, se vende sobre plano.

Esta situación de falta de 'stock' no es una novedad en Cantabria, ya que en ejercicios anteriores, siempre según los datos del Ministerio de Fomento, el número de viviendas nuevas sin vender también fue cero. Hay que remontarse hasta 2013 para encontrar datos distintos. Entonces, 545 casas o apartamentos buscaban comprador, frente a las 849 de 2012.

Influencia de los PGOU

José Andrés Cuevas analiza la situación desde el lado contrario. Él es el gerente de la Inmobiliaria San Fernando y también tiene muchas dificultades para ofrecer a sus clientes viviendas nuevas, sobre todo en Santander, la zona de la Bahía y la costa: «Prácticamente no hay». Como sus colegas, son muchos los compradores que llegan a él con la idea de hacerse con un hogar recién construido y las circunstancias les hacen cambiar de opinión.

En su opinión, las viviendas viejas que se quedaron sin vender no son el verdadero lastre. «Entiendo que hay, pero no creo que eso sea lo que sature el mercado. La oferta de este tipo de inmuebles no está descontrolada». Apunta en otro sentido y piensa que tanto en la capital como en otras grandes ciudades los problemas con los planes urbanísticos también están frenando la aparición de nuevas promociones.