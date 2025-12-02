La Fundación Comillas termina de pagar su «deuda histórica» El patronato se ha reunido este martes y ha aprobado el presupuesto para 2026 que ascienden a 2,38 millones

La Fundación Comillas da por saldada la «deuda histórica» de 6,4 millones que mantenía con la Sociedad de Activos Inmobiliarios del Campus Comillas (Saicc) «heredada» desde 2021. Así lo ha dado a conocer tras la reunión del patronato que se ha celebrado este martes y en la que se ha aprobado el presupuesto para el próximo año: 2,8 millones de euros.

El calendario de pagos con la Saicc fue aprobado hace cuatro años y ahora su culminación supone «un alivio importante» para la entidad, que a partir de ahora podrá planificar su actividad «con mayor claridad y sin cargas financieras pendientes», según ha destacado el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, que ha presidido el Patronato. En este sentido ha ahondado en el hecho de que cerrar la deuda «era imprescindible para garantizar la estabilidad del proyecto y proteger el patrimonio cultural y educativo asociado al Campus Comillas».

En cuanto al presupuesto para el próximo año, contempla unos gastos de 2.382.384 euros frente a unos ingresos de 2.386.322, que arrojan una diferencia positiva de 3.938 euros. Una situación que a juicio de Agüero «refuerza la estabilidad financiera de la Fundación y garantiza la continuidad de los proyectos estratégicos vinculados a la promoción del español y al desarrollo cultural de Cantabria».

En el encuentro también se ha dado luz verde a la modificación del artículo primero de los Estatutos de la Fundación Comillas para incorporar la referencia de 'Fundación del Sector Público' y que es dependiente y está adscrita a la Consejería de Economía.

Plan de actividades

Además, ha salido adelante el plan de actividades de la entidad para el próximo año en materia de difusión, docencia e investigación.

En la primera, la Fundación continuará siendo centro examinador del Instituto Cervantes para los exámenes de DELE (Diploma del Español como Lengua Extranjera), títulos acreditativos oficiales del nivel de conocimiento de este idioma y de la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE).

Además, seguirán actividades -como conciertos, exposiciones, presentaciones de libros y obras artísticas- y la participación en encuentros, jornadas y congresos vinculados a la cultura y al español.

Y en 2026 también se pretende intensificar la relación con países de África central y Occidental, especialmente con Guinea Ecuatorial, único hispanohablante del continente y con el que ya hay «varias vías de colaboración abiertas».

También destaca la creación de Ediciones Fundación Comillas, que a través de sus dos colecciones, Avizor y Punto Crítico, serán «referencia para la difusión y la divulgación».

En el ámbito de la docencia y la formación destaca la impartición de dos títulos oficiales -Grado en Estudios Hispánicos y Máster en ELE- que registraron un aumento de matrículas del 60% el pasado curso.

A ambos se sumarán otras actividades a través de la Fundación Abierta y la colaboración con los ayuntamientos, al tiempo que se potenciará el Aula Permanente con dos nuevas ediciones el próximo curso.

Por último, en el área de investigación se continuará con el Proyecto de Investigación, Catalogación, Digitalización y Democratización del Patrimonio Cultural de Cantabria. Entre las actuaciones propuestas figura el Fondo de la Federación Cántabra de Coros y el Fondo Familiar González Echegaray.

A la reunión han asistido los patronos Sergio Silva y Luis Martínez Abad, consejeros de Educación y Cultura; Pedro Casares, delegado del Gobierno; Dámaso López, director de la Fundación Comillas; Fernando Cortines, secretario de la entidad; y Manuel Preciado, responsable de Administración de la institución, ha informado el Gobierno regional en una nota