El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Francisco Díaz ha recibido el premio de manos de la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González, en presencia del vicerrector de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento de la UC, Iñigo Casafont.

La Fundación Marqués de Valdecilla recibe el I Premio San Rafael al Mérito Sanitario

José Francisco Díaz destaca el importante y discreto trabajo de la institución, «motor de cambios trascendentales» en el sistema sanitario cántabro durante sus casi cien años de vida

M. G.

Santander

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:07

Comenta

La Fundación Marqués de Valdecilla (FMV) ha recibido este jueves el I Premio San Rafael al Mérito Sanitario del Parlamento de Cantabria y la Universidad ... de Cantabria (UC), que reconoce su aportación «excepcional» al entorno sanitario de la comunidad autónoma durante toda su trayectoria. En el acto institucional, celebrado en el patio central del Parlamento de Cantabria, ha estado presente el presidente del Patronato de la FMV, César Pascual. También, la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta, que ha dado la bienvenida institucional, y el vicerrector de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento de la UC, Iñigo Casafont, quien se ha encargado de la lectura oficial del acta de concesión del I Premio San Rafael.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las diez mayores fortunas de Cantabria
  2. 2

    El Ministerio ordena suspender todas las licencias en quince municipios afectados por el tren a Bilbao
  3. 3 Carlos Crespo: «No pienso en retirarme. A mí trabajar me da la vida»
  4. 4

    La Navidad de Quijano este año pierde vatios
  5. 5 La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por vender obras de arte
  6. 6

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  7. 7

    Los partidos de Santander se unen para reclamar al Ministerio de Defensa una concesión a largo plazo y gratuita de La Remonta
  8. 8 Carlos Lozano habla de su nueva vida como pastor: «Vivo en la naturaleza absoluta»
  9. 9

    Fallece Maxi Valle, exalcalde de Santoña y exsenador por el PSOE
  10. 10

    Investigados cinco hombres por vender parte del cable que retiraban en la empresa para la que trabajaban

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Fundación Marqués de Valdecilla recibe el I Premio San Rafael al Mérito Sanitario

La Fundación Marqués de Valdecilla recibe el I Premio San Rafael al Mérito Sanitario