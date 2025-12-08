El Gobierno acelera la creación de doce VPO en La Inmobiliaria por 1,3 millones

Adjudicado el concurso público para encargar la rehabilitación del número 9 de la calle Marqueses de Valdecilla y Pelayo, paso clave para reformar el ... inmueble y habilitar en él hasta doce nuevas viviendas de protección oficial (VPO) en el corazón de La Inmobiliaria. El Gobierno de Cantabria, a través de la empresa Gesvicán, ha encargado ya la reforma y rehabilitación de este inmueble, una inversión de 1,3 millones de euros adjudicada a la empresa Global Tektia y que, de aquí a los próximos ocho meses, servirá para materializar esta actuación clave para mejorar la exigua oferta de vivienda de alquiler asequible en el centro de Torrelavega. Cofinanciado al 30% con fondos europeos, el proyecto contempla la ejecución de dos viviendas por cada planta, de las que diez contarán con dos dormitorios y otras dos, con uno solo. Los trabajos incluyen además la colocación de un ascensor para mejorar la accesibilidad del inmueble.

Comienza un nuevo capítulo en la historia del número 9 de la calles Marqueses de Valdecilla y Pelayo, un antiguo punto negro de la delincuencia en el barrio, marcado por episodios de okupación y hasta de un incendio, en 2021, antes de que el Ayuntamiento de Torrelavega comprará el inmueble a la Sareb, en 2022.

Aquel fue un paso fundamental para después cederlo al Gobierno de Cantabria, que ahora afronta esta rehabilitación clave para mejorar la oferta de vivienda en Torrelavega. La capital del Besaya es, de hecho, un caso paradigmático de la escalada de precios que sufre toda la región y todo el país, así como de la escasez de pisos en el mercado en general.

Sobre los ochos meses de obras que ha contratado el Ejecutivo regional, el consejero de Fomento, Roberto Media, comunicaba hace unos días los siguientes detalles: el planteamiento constructivo parte del aprovechamiento de los muros de carga y los forjados existentes, con la excepción del forjado de la última planta y la cubierta del edificio, que serán demolidos y construidos otra vez.

Las obras de instalación del ascensor llevan aparejadas la reforma de la escalera común, así como del portal. También se mantienen, en general, tanto los huecos exteriores de ventanas como la sección del edificio, alineaciones, altura de cornisa y volumen total. La superficie útil total es de 713,82 metros cuadrados.

El consejero destaca las «altísimas calidades» del proyecto, del que destaca aspectos como el aislamiento térmico del edificio y la eficiencia energética de las instalaciones para conseguir el máximo ahorro de energía. Por otro lado, recordó que estas doce viviendas públicas se suman a las otras quince -también VPO- que el Ejecutivo cántabro construirá en la Avenida de la Constitución de El Zapatón y que han vuelto a salir a licitación la semana pasada por 3 millones de euros, tras un primer concurso público que quedó desierto.

La otra gran iniciativa del Gobierno de Cantabria en materia de vivienda en Torrelavega pasa por El Valle, entre Sierrapando y Tanos, donde se contemplan 42 de las 212 viviendas que quiere impulsar la Consejería en seis municipios de toda Cantabria. Todas ellas se ejecutarán a través de un procedimiento público-privado firmado ya con la empresa Cobus Homes. Según este acuerdo, la empresa dispondrá del derecho de superficie durante 75 años, hasta 2100, quedándose hasta ese año con el importe de los alquileres que abonen los inquilinos. Luego, en 2100, el Ejecutivo autonómico recuperará tales derechos.

Al margen de los pisos que se están impulsando en el centro -por parte de la Administración pública y también el sector privado-, El Valle puede considerarse la única gran oportunidad para el crecimiento de Torrelavega a corto y medio plazo, sobre todo atendiendo al polígono 2 del Plan Parcial El Valle -el más desarrollado de los tres de esta zona-. Solo aquí, hay proyectadas medio millar de viviendas.