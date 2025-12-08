El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Edificio de la calle Marqueses de Valdecilla y Pelayo donde se proyectan estas viviendas, en La Inmobiliaria. Luis Palomeque

El Gobierno acelera la creación de doce VPO en La Inmobiliaria por 1,3 millones

La reforma del edificio de la calle Marqueses de Valdecilla y Pelayo habilitará diez pisos de dos habitaciones y otros dos de una para ampliar la oferta de alquiler asequible en Torrelavega

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Adjudicado el concurso público para encargar la rehabilitación del número 9 de la calle Marqueses de Valdecilla y Pelayo, paso clave para reformar el ... inmueble y habilitar en él hasta doce nuevas viviendas de protección oficial (VPO) en el corazón de La Inmobiliaria. El Gobierno de Cantabria, a través de la empresa Gesvicán, ha encargado ya la reforma y rehabilitación de este inmueble, una inversión de 1,3 millones de euros adjudicada a la empresa Global Tektia y que, de aquí a los próximos ocho meses, servirá para materializar esta actuación clave para mejorar la exigua oferta de vivienda de alquiler asequible en el centro de Torrelavega. Cofinanciado al 30% con fondos europeos, el proyecto contempla la ejecución de dos viviendas por cada planta, de las que diez contarán con dos dormitorios y otras dos, con uno solo. Los trabajos incluyen además la colocación de un ascensor para mejorar la accesibilidad del inmueble.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «El ocio nocturno que ofrece Santander es, hoy por hoy, de una calidad inmensa»
  2. 2

    De Agustín a Iván: «Vivir en la calle te permite ver lo mejor y lo peor de las personas»
  3. 3 En directo, el Cádiz-Racing
  4. 4

    El viraje del Ministerio sobre el tren a Bilbao alivia a los alcaldes pero enciende al Gobierno cántabro
  5. 5

    «No quiero que mi madre muera sin que se haga justicia por el asesinato de mi hermano Javier»
  6. 6 Cantabria diseña un mapa con 93 líneas de autobús para 5,5 millones de viajeros al año
  7. 7

    Una visión inédita de una parte de Torrelavega
  8. 8

    Una victoria estilo Racing
  9. 9 La Feria del Producto de Cantabria atrae a cerca de 27.000 asistentes
  10. 10

    El dulce aroma de los 120 años de la fábrica de Nestlé de La Penilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Gobierno acelera la creación de doce VPO en La Inmobiliaria por 1,3 millones

El Gobierno acelera la creación de doce VPO en La Inmobiliaria por 1,3 millones