El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un pescador en pleno lance en el río Pas a su paso por Puente Viesgo. DM

El Gobierno aprueba retrasar un mes la pesca de salmón y reducir las capturas a la mitad

El Consejo Regional de Pesca da el visto bueno a la normativa de 2026, que incluye reducir de dos a uno los ejemplares permitidos por temporada

Rafa Torre Poo

Rafa Torre Poo

Santander

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Gobierno de Cantabria ha aprobado la Normativa de Pesca Continental de Pesca para 2026 que, tal y como avanzó este periódico la semana ... pasada, reducirá las capturas de salmón a la mitad y retrasará la apertura de la veda un mes. En lugar de comenzar el 1 de abril, como era habitual, lo hará el 1 de mayo. Además, cada pescador podrá izar a tierra únicamente un ejemplar por temporada, en lugar de dos como hasta ahora. En lo que se refiere a la trucha, la propuesta inicial de reducir las capturas permitidas por pescador y día de cinco a dos, como recogía el borrador, no ha salido adelante y cada aficionado podrá seguir llevándose a casa cinco ejemplares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las diez mayores fortunas de Cantabria
  2. 2

    El Ministerio ordena suspender todas las licencias en quince municipios afectados por el tren a Bilbao
  3. 3

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  4. 4 La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por vender obras de arte
  5. 5 Carlos Lozano habla de su nueva vida como pastor: «Vivo en la naturaleza absoluta»
  6. 6 Carlos Crespo: «No pienso en retirarme. A mí trabajar me da la vida»
  7. 7

    Comienza la exhumación de los restos de tres soldados republicanos en el cementerio de Mirones
  8. 8 El CTA señala que el VAR no debió intervenir en el gol de Villalibre
  9. 9

    Santiago Abascal, a Buruaga: «Engañen a quien se deje. No les hacemos falta»
  10. 10

    De Mesopotamia a San Felices de Buelna, el viaje de Javier Sierra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Gobierno aprueba retrasar un mes la pesca de salmón y reducir las capturas a la mitad

El Gobierno aprueba retrasar un mes la pesca de salmón y reducir las capturas a la mitad