El Gobierno aprueba retrasar un mes la pesca de salmón y reducir las capturas a la mitad

El Gobierno de Cantabria ha aprobado la Normativa de Pesca Continental de Pesca para 2026 que, tal y como avanzó este periódico la semana ... pasada, reducirá las capturas de salmón a la mitad y retrasará la apertura de la veda un mes. En lugar de comenzar el 1 de abril, como era habitual, lo hará el 1 de mayo. Además, cada pescador podrá izar a tierra únicamente un ejemplar por temporada, en lugar de dos como hasta ahora. En lo que se refiere a la trucha, la propuesta inicial de reducir las capturas permitidas por pescador y día de cinco a dos, como recogía el borrador, no ha salido adelante y cada aficionado podrá seguir llevándose a casa cinco ejemplares.

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación informó ayer de la propuesta definitiva a través de un comunicado. «Hemos reforzado las medidas de protección de especies como el salmón, priorizando siempre el equilibrio entre la actividad deportiva y la preservación del ecosistema», aseguró la consejera María Jesús Susinos.

Las modificaciones se producen tras el debate surgido en la última reunión del Consejo Regional de Pesca, el órgano consultivo que acoge a representes del sector, en la que hubo posturas encontradas entre los colectivos conservacionistas-ecologistas, que alertan del peligro de supervivencia en el que se encuentra la especie, y los más tradicionalistas, que consideran que las «cañas del río» no son las culpables de la situación actual del salmón.

La Consejería busca equilibrar la supervivencia de la especie con esta pesca tan tradicional

La Consejería ha tratado de encontrar una postura intermedia entre ambas partes. Por eso, retrasará la apertura de la veda un mes (empezará el 1 de mayo y concluirá el 30 de junio), reducirá de 70 a 38 las capturas permitidas (quince en el Pas, doce en el Asón, seis en el Nansa y cinco en el Deva) y solo permitirá un ejemplar por pescador y temporada. Como contrapartida, a diferencia del borrador, sí dejará que se pesquen salmones en los tramos libres. Eso sí, sólo tres en cada río.

Mientras, la temporada de la trucha comenzará el 1 de abril y concluirá el 31 de julio. Cada pescador podrá pescar cinco peces y la Consejería habilitará la posibilidad de pescar con cebo natural en el coto de Caranceja del río Saja, una circunstancia aplaudida por los tradicionalistas y muy criticada por los ecologistas.