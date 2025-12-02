El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El Gobierno emite un informe favorable con condiciones para el parque eólico Cotío

Afecta a los municipiosde Campoo de Enmedioy Valdeolea y proyecta instalar cinco molinos de 150 metros de altura total

DM .

DM .

Santander

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:30

El Gobierno de Cantabria ha formulado declaración de impacto ambiental favorable con condiciones para el parque eólico Cotío, que se pretende ejecutar en los ... municipios de Campoo de Enmedio y Valdeolea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

