El Gobierno emite un informe favorable con condiciones para el parque eólico Cotío

El Gobierno de Cantabria ha formulado declaración de impacto ambiental favorable con condiciones para el parque eólico Cotío, que se pretende ejecutar en los ... municipios de Campoo de Enmedio y Valdeolea.

El expediente de autorización administrativa y solicitud de evaluación de impacto del proyecto, promovido por Parque Eólico Cotío SL, salió por segunda vez a información pública en el pasado mes de agosto, y ha recibido más de mil alegaciones en ese proceso. Este parque prevé contar con cinco aerogeneradores (inicialmente se planteaban ocho), cada uno de ellos con un altura total de 150 metros y con una potencia unitaria de 3,465 MW de potencia unitaria, lo que supone una potencia total para el parque de 17,325 MW.

En la resolución de la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno regional, publicada este martes, en el Boletín Oficial de Cantabria, se indica que este parque «previsiblemente no producirá efectos adversos significativos sobre el medio ambiente con la aplicación de las medidas propuestas por el promotor» del mismo, así como por el Ejecutivo y otras condiciones expuestas en el documento.

De este modo, se considera la ejecución de este parque «ambientalmente viable, siempre y cuando la actividad pretendida no implique una pérdida significativa de valores ambientales, paisajísticos y arqueológicos y también «mientras se cumplan los condicionantes ambientales» planteados.

Además, se deberán llevar a cabo un conjunto de medidas preventivas y correctoras para la atenuación o minimización del impacto y el Plan de Vigilancia Ambiental. El promotor deberá hacer un seguimiento de la mortalidad de aves y quirópteros y emitir informes semanales, un control arqueológico, y un seguimiento de emisiones sonoras y vibraciones, entre otras medidas.

Desde cada turbina se conduce la energía generada a una tensión de 690 V hasta el centro de transformación que cada aerogenerador tiene en su base, donde se eleva esa tensión a 30 kV.