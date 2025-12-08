El Gobierno y los 21 trabajadores de Gesvicán suscriben el primer convenio colectivo propio de la empresa pública

El Gobierno de Cantabria y los 21 trabajadores que componen la plantilla de Gesvicán han suscrito el primer convenio colectivo propio de esta empresa ... pública tras más de cuarenta años de actividad.«Este paso supone un hito importante en la gestión y condiciones laborales de Gesvicán, ya que se trata del primer acuerdo adaptado a las funciones y necesidades específicas de esta empresa pública», afirma en un comunicado el consejero de Fomento, Roberto Media, de cuyo departamento depende esta empresa pública.

Según explica Media, el documento «es el resultado de un proceso de colaboración, entendimiento y consenso entre esta sociedad y el conjunto de sus trabajadores». El convenio, que tendrá una vigencia de tres años una vez se publique en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), contempla la modificación de la estructura y de las funciones y retribuciones del personal de esta entidad, integrada en el sector público institucional de Cantabria.

Media señala que, desde su constitución en el año 1983, esta empresa pública estaba adherida al convenio de la construcción de Cantabria, ya que en sus inicios su actividad se centraba en la promoción de viviendas de protección oficial (VPO). Sin embargo, con el paso del tiempo la entidad ha experimentado una evolución marcada por la ampliación de su ámbito de actuación y la incorporación de nuevas líneas de trabajo que van más allá de la construcción pública. Así, actualmente Gesvicán se ocupa de la gestión y prestación del servicios de la Oficina de Intermediación Hipotecaria y Emergencia Habitacional, y de la ampliación, mantenimiento y gestión del parque público de vivienda, además de prestar servicios de asistencia técnica y consultoría en materia de infraestructuras de carreteras, obras hidráulicas, portuarias, de movilidad sostenible... También lleva a cabo actuaciones en materia de ordenación del territorio, arquitectura y urbanismo.