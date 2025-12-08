El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El Gobierno y los 21 trabajadores de Gesvicán suscriben el primer convenio colectivo propio de la empresa pública

Media asegura que supone «un hito importante en la gestión y las condiciones laborales de la plantilla»

EFE

Santander

Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00

El Gobierno de Cantabria y los 21 trabajadores que componen la plantilla de Gesvicán han suscrito el primer convenio colectivo propio de esta empresa ... pública tras más de cuarenta años de actividad.«Este paso supone un hito importante en la gestión y condiciones laborales de Gesvicán, ya que se trata del primer acuerdo adaptado a las funciones y necesidades específicas de esta empresa pública», afirma en un comunicado el consejero de Fomento, Roberto Media, de cuyo departamento depende esta empresa pública.

