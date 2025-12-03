El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ejemplar de 'Cretevania orgonomecorum' en el ámbar de El Soplao. DM

La historia de las avispas se escribe en el ámbar de El Soplao

Un grupo de científicos describe una nueva especie fósil, de gran tamaño y preservada en la resina de la cueva cántabra desde hace 105 millones de años. Es la 'Creventania orgonomecorum'

Mada Martínez

Mada Martínez

Santander

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:13

Comenta

La historia de las avispas sigue escribiéndose. Un grupo internacional de científicos acaba de publicar un nuevo capítulo en la revista 'Palaeoentomology', donde ha descrito ... una nueva especie fósil en el ámbar de la cueva de El Soplao. Se trata de la 'Cretevania orgonomecorum', y, en este artículo coral, los investigadores destacan de ella su gran tamaño y unos rasgos anatómicos únicos, como la estructura de las antenas y la venación de las alas. Se trata de uno de los ejemplares más grandes dentro de este género –una «hembra completa y bien conservada», según reza el resumen online del artículo–, comparable con especies halladas en Myanmar y China. La 'Cretevania orgonomecorum' es una avispa colosal desde muchos puntos de vista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Fran era una persona con una profundidad impresionante y un corazón bondadoso»
  2. 2

    Seis heridos en el tercer incendio en los garajes de El Alisal: «Estamos destrozados y tenemos miedo»
  3. 3

    Nestlé renueva su compromiso con Cantabria en el 120 cumpleaños de su planta en La Penilla
  4. 4 El Banco de Sangre de Cantabria llama a donar a las personas del grupo 0- ante las bajas reservas
  5. 5

    Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»
  6. 6 Un alcance entre cuatro vehículos provoca retenciones en la S-10 a primera hora de la mañana
  7. 7

    Las entidades sociales, sobre el retraso de las subvenciones: «La situación era muy tensa»
  8. 8

    Cantabria rebaja las restricciones por la dermatosis y recupera el tránsito de ganado
  9. 9 El Ayuntamiento de Torrelavega alerta de una estafa en la que falsos policías piden dinero para una revista municipal
  10. 10

    Alto Campoo inaugura la temporada este viernes con cinco pistas abiertas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La historia de las avispas se escribe en el ámbar de El Soplao

La historia de las avispas se escribe en el ámbar de El Soplao