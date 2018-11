Hormaechea resucitaría la UPCA para presentarse a los comicios de 2019 Luis Palomeque El expresidente regional no descarta acuerdos con el PP y arremete contra Revilla, el PSOE, Podemos y Ciudadanos PILAR CHATO Santander Martes, 20 noviembre 2018, 19:35

El expresidente de Cantabria, Juan Hormaechea, insiste. Quiere volver a la política y no descarta hacerlo ya, en las próximas elecciones. Y de esa intención va dando poco a poco algunos detalles. El último, que concurrirá bajo las siglas de su antiguo partido, Unión para el Progreso de Cantabria (UPCA, una formación que salió del Parlamento en 1999, elecciones a las que se presentó, ya sin Hormaechea, y en las que no sacó ningún escaño).

Este martes, en una entrevista en la COPE, el expresidente regional ha ahondado en la idea que ya planteó el pasado 7 de noviembre durante la charla organizada por la Asociación de Amigos de Torrelavega: Si tuviese la posibilidad de ser elegido presidente regional en los comicios de 2019 «volvería para la presidencia, no como diputado».

En cualquier caso, ha vuelto a admitir que el hecho «efectivo» de presentarse a las elecciones dependerá de varios factores, como conocer la opinión de santanderinos y cántabros al respecto. Hormaechea, de 79 años, ha explicado que está pendiente de encuestas y consultas y ha advertido de que nunca ha estado alejado de la política porque «no se puede, ante los problemas gravísimos que plantea un intento de que la cultura venezolana o cubana sea la que impere en nuestro país».

Hormachea fue apartado de la política hace 23 años durante la noche electoral de los comicios de 1995 tras hacerse firme una sentencia por injurias contra el entonces alcalde de Penagos, Juan Sarabia. Éste, que había sido muy cercano políticamente, pidió la ejecución de la sentencia y la Junta Electoral dictaminó a pocas horas de abrirse los colegios electorales que el todavía presidente de Cantabria no podía presentarse a los comicios.

Por eso, en la entrevista de la radio hoy, quien también fuera alcalde de Santander durante diez años ha explicado que no abandonó la política «por voluntad» propia, sino que le «alejaron». «Sí sería mi voluntad volver a la política en estos momentos, aunque hay muchos imponderables que determinarán mi vuelta o no», ha insistido, según recoge Europa Press.

Las elecciones de 1995 dieron la presidencia de Cantabria al PP con José Joaquín Martínez Sieso a la cabeza, que pactó con el PRC y le dio la vicepresidencia a Miguel Ángel Revilla -un acuerdo que duró dos legislaturas-. Aunque Hormaechea no pudo ir en las listas, su partido, la UPCA, aún logró sacar 7 diputados que ya no aguantaron en 1999.

La paradoja es que la condena que le apartó de las urnas no fue el macroproceso que le sentó en el banquillo con varios miembros de su Gobierno acusados por delitos de malversación y prevaricación, sino una condena menor por injurias (llamó a Sarabia «enano baboso y feo»). En cualquier caso, ese gran proceso sí terminó en condena, lo que le impidió retornar a la política. Posteriormente, el Gobierno socialista de Felipe González le concedió el indulto total, lo que le permitió no pisar la cárcel pero mantuvo su inhabilitación durante 14 años para ejercer cargos públicos.

Genio y figura -siempre fue un controvertido orador-, Hormaechea, 24 años después, sigue arremetiendo contra buena parte del tribunal que le juzgó y con el que en su día entabló varios pleitos. Al ser preguntado por su condena, el expresidente ha puntualizado que uno de los jueces que le juzgaron, y que «era el único profesional», «dijo que no había nada», y ha asegurado que «los demás, eran un comunista y un marxista, a los que se eligió para condenarme exclusivamente», por lo que cree que fue perseguido judicialmente. «Lo entiendo yo y lo entendió el Tribunal Constitucional», ha remarcado.

Al respecto, ha dicho que de lo único que se arrepiente es de «no haber hecho más cosas», pero los políticos y funcionarios que le acompañaron eran «unos inútiles y unos vagos, que es lo peor que se puede ser en política».

El que fuera presidente de Cantabria durante dos legislaturas (1987-90 con AP y 1991-95 gracias a un pacto con el PP), no teme que los nuevos votantes no lo conozcan. «Ahí están mis obras, y los jóvenes de 18 ó 20 años las conocen. Y como esas obras no se ha hecho nada», ha asegurado el responsable de impulsar el Parque de la Naturaleza de Cabárceno o del Palacio de Festivales de Cantabria.

También ha hablado sobre sus posibles rivales en el hipotético caso de que se presentara a las elecciones de mayo de 2019 . En su opinión, el regionalista Miguel Ángel Revilla -del que ha recordado que siempre sacó menos diputados que él- no ha gobernado. «Gobiernan el PSOE y sus consejeros. Pero él no gobierna ni ha gobernado».

Sobre el PP, no quiere restarle votos y no descarta reeditar anteriores resultados electorales cuando UPCA logró con el PP la mayoría absoluta. Un PP que previamente había respaldado una moción de censura que le apartó del Gobierno durante seis meses y dio la presidencia al PSOE. De este partido ha censurado que su política «errática y absurda» está «perjudicando brutalmente a la economía española». «Eso no es socialismo; es sociatas», ha apostillado. Podemos le «repele» y Ciudadanos, cree, «ha traicionado a una coalición que estaba funcionado perfectamente», en alusión al último Gobierno de Mariano Rajoy.

Finalmente, Hormaechea ha opinado que Gema Igual sería una candidata «razonablemente buena» del PP para el Ayuntamiento de Santander.