Hostelería pone 'notable' al puente El tiempo, que respetó el puente, contribuyó a llenar las terrazas y sacar a la gente a la calle / Roberto Ruiz La mejoría del tiempo en la víspera de la fiesta permitió recuperar las reservas tras las anulaciones a comienzos de semana JOSÉ AHUMADA Santander Lunes, 5 noviembre 2018, 07:35

El presidente de la Asociación de Hostelería de Cantabria, Ángel Cuevas, puso ayer «un notable» al puente de Todos los Santos durante el que los establecimientos que representa tuvieron una ocupación media «del 80%». «Estamos satisfechos: se trata de un puente que hace veinte años no existía y que se ha ido conquistando; un puente fuera de temporada que nos viene fenomenal para pasar el invierno, que es muy duro».

Cuevas subrayó que buena parte de este resultado es la recompensa al trabajo de los hosteleros, «que hemos hecho los deberes y hemos ofrecido precios de temporada baja». El tiempo, por supuesto, también jugó un importante papel. «No ha estado mal para la fecha, y estar hablando de un 80% de ocupación está de notable. Ahora, durante la temporada baja, pensamos en los fines de semana y tenemos la vista puesta en el puente de diciembre: estos golpes mensuales nos vienen de maravilla».

Lleno total

Enrique Garrido, del Hotel Chiqui, confirmaba los buenos datos. «Para nosotros ha resultado perfecto: hemos estado llenos todos los días. Al principio de la semana tuvimos bastantes anulaciones por el mal tiempo, pero luego la situación se corrigió. El cambio de las previsiones meteorológicas nos dio un respiro y resultó genial». Respecto a la clientela, lo habitual: visitantes de las provincias vecinas y de Madrid, y menos extranjeros. «Nos ha llamado la atención la llegada de mucha gente joven. Creo que hay muchas cosas que hacer en Santander y en Cantabria; igual unos han venido por la nieve y otros simplemente porque no iba a llover. Ha estado muy bien».

Para el turismo rural, por el contrario, el balance no resultó como se esperaba. «Para nosotros ha estado flojo, no hemos avanzado respecto a las previsiones que teníamos al principio y nos hemos quedado en un 50%», reconoció Jesús Blanco, presidente de la Asociación de Turismo Rural de Cantabria. «Se congelaron las reservas hace diez días, antes del puente, por el pronóstico del tiempo. Entramos en un periodo de anulaciones y aunque la víspera se recuperó un poquito por el buen tiempo que parecía que iba a venir, al final no se remontó».

Según Blanco, los pobres resultados de sus socios, en comparación con los de los hosteleros, se deben a que «el mal tiempo se nota más en las reservas rurales». «La demanda se concentra más en la ciudad y en las grandes poblaciones, ya que la lluvia limita las posibilidades y en la ciudad los turistas se aseguran más alternativas, como la posibilidad de ir de compras. En el turismo rural, cuando el tiempo es malo, todo resulta más complicado».

Alto Campoo, sin nieve

El tiempo también condicionó la actividad en Alto Campoo. Los buenos reflejos que mostró la estación de esquí al abrir sus puertas el pasado jueves, aprovechando la primera buena nevada de la temporada, no obtuvieron el premio deseado. «El sábado pensábamos abrir otro remonte, pero no fue posible. El viernes llovió y se degradó mucho la nieve», lamentaba el director de Cantur, Javier Carrión.

En cualquier caso, valoró «de forma muy positiva» esta temprana apertura de las instalaciones. «Nos han felicitado por lo que ha supuesto, y no sólo en el sector del esquí. Hay que valorar el impacto que ha tenido en las empresas que están alrededor de Alto Campoo -los establecimientos de alquiler de material, las escuelas de esquí,...-, al margen del beneficio que siempre supone para toda la comarca». La idea de los responsables de la estación invernal sigue siendo abrir en cuanto haya nieve.

En su conjunto, las instalaciones de Cantur (Cabárceno, Fuente Dé y Alto Campoo) recibieron la visita de 16.000 personas durante el pasado puente. «El mejor día de todos fue el sábado, y Cabárceno volvió a atraer al mayor número de personas: a lo largo de los cuatro días pasaron por allí 9.600 visitantes, y más de la mitad de ellos el sábado», indicó el director de Cantur.

Javier Carrión insistió en que la apuesta de Alto Campoo forma parte de ese objetivo siempre perseguido de desestacionalizar el turismo en la región. Las buenas cifras globales prueban, en su opinión, que se van dando pasos en esa dirección. «Están surgiendo puentes como este, que antes nadie daba nada por ellos, y vemos que sí se están obteniendo resultados. Entendemos que la gente está valorando nuestro esfuerzo por comercializar Cantabria fuera de temporada».