El investigado por el incendio mortal de Juan de la Cosa dice que sí avisó del fuego

La Policía Nacional determinó ya el pasado febrero que el origen del incendio del número 33 de la calle Juan de la Cosa, en Santander, ... en el que perdieron la vida el pasado 17 de enero tres hermanos que residían en el ático, se debió al «uso de incienso, velas y aceites aromáticos». Y si bien los expertos de la Científica certificaron que «no había sido intencionado», sí se investiga al hombre que pudo desencadenarlo.

El vecino de Bilbao, de 61 años, que estuvo en busca y captura durante meses, y que detuvieron el pasado agosto en una comisaría de la Policía Nacional en Getxo cuando fue a renovar su pasaporte, negó esta mañana ante el juez que instruye la causa que se marchara del lugar tras iniciarse el fuego, lo que le achacaban los vecinos, testigos de lo sucedido.

Por contra, afirmó que, junto a otro vecino, avisó de las llamas y el humo –que se originaron en la habitación que tenía alquilada en el quinto piso izquierda– a residentes de las plantas inferiores y apuntó además que habló con un tercero, que en ese momento estaba limpiando la escalera.

Después, dijo que le dio «un ataque de ansiedad» y se fue del lugar, según indicó al magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santander que dirige las pesquisas, y que incluyó entre sus próximas diligencias la identificación de ese tercero al que se refirió, al que citará como testigo.

Lo trasladaron así fuentes de la causa a Europa Press este viernes, después de la comparecencia en ese órgano judicial del inquilino implicado en los hechos, que optó por declarar cuando podía acogerse a su derecho a no hacerlo.

El hombre está siendo investigado por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y omisión del deber de socorro por lo ocurrido en el número 33 de la calle Juan de la Cosa de Santander el 17 de enero de este año.

Ingreso hospitalario

El implicado, natural del País Vasco, fue localizado al día siguiente del incendio en las inmediaciones del Faro de Mataleñas y derivado a Urgencias del Hospital Valdecilla, donde permaneció ingresado en la Unidad de Psiquiatría.

El juez le iba a tomar declaración entonces, una vez recibiera el alta médica y finalizara el ingreso hospitalario, pero cuando eso ocurrió estaba en paradero desconocido y, en consecuencia, en abril se decretó orden de búsqueda, detención y personación. Después fue detenido en agosto por la Policía Nacional de Bilbao en Guetxo, en la Unidad de Documentación del Cuerpo, cuando se disponía a renovar el pasaporte. Más tarde quedó en libertad y fue citado a declarar.

El incendio se localizó en un único foco primario en una de las habitaciones que se alquilaban del quinto izquierda y el origen no fue intencionado. La causa más probable fue el uso de barritas de incienso, velas y aceites aromáticos, según concluyó la Policía, que descartó así un factor eléctrico, que había sido la primera hipótesis.

Perdieron la vida en el fuego dos hermanos, Pilar y Francisco 'Paco' Moro, de 78 y 76 años. Domingo Barada, de 61, que vivía con ellos, fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla con una intoxicación grave por inhalación de monóxido de carbono y tras una semana de lucha contra la muerte, terminó falleciendo también. Fue un suceso que conmocionó a todo el barrio, que aún recuerda lo ocurrido hace menos de un año.