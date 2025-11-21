El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Unos operarios limpian el inmueble afectado por el incendio en el número 33 de Juan de la Cosa. Daniel Pedriza
Santander

El investigado por el incendio mortal de Juan de la Cosa dice que sí avisó del fuego

El vecino de Bilbao, de 61 años, que estuvo en busca y captura durante meses después del trágico suceso en el que murieron tres residentes, niega ante el juez que huyera del lugar

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:16

Comenta

La Policía Nacional determinó ya el pasado febrero que el origen del incendio del número 33 de la calle Juan de la Cosa, en Santander, ... en el que perdieron la vida el pasado 17 de enero tres hermanos que residían en el ático, se debió al «uso de incienso, velas y aceites aromáticos». Y si bien los expertos de la Científica certificaron que «no había sido intencionado», sí se investiga al hombre que pudo desencadenarlo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un fallo en «la comprobación de puertas» deja en la calle a todos los pasajeros del tren de la línea C-2 en Santander
  2. 2

    Los últimos coletazos del temporal mantienen las nevadas en zonas altas y problemas en algunas carreteras
  3. 3

    El dueño del Panteón del Inglés se hará cargo de resolver la presencia del inquilino
  4. 4 El temporal deja varias incidencias por granizo y nieve en la red de carreteras cántabras y un choque múltiple en la A-67
  5. 5 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  6. 6

    Detenidas cuatro personas de una misma familia por tráfico de droga en Cazoña
  7. 7

    Dos maletas y un colchón en el Panteón del Inglés
  8. 8

    Un vecino de Renedo de Cabuérniga sufre tres ataques de lobo en apenas cinco días
  9. 9

    El segundo de la Roja, forjado en La Albericia
  10. 10

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El investigado por el incendio mortal de Juan de la Cosa dice que sí avisó del fuego

El investigado por el incendio mortal de Juan de la Cosa dice que sí avisó del fuego