Investigados cinco hombres por vender parte del cable que retiraban en la empresa para la que trabajaban

La Guardia Civil ha instruido diligencias en calidad de investigados a cinco hombres de entre 30 y 58 años como presuntos autores de apropiación indebida ... de cableado de telefonía, que habían retirado como parte de su actividad laboral, de modo que una parte la vendían y el resto lo entregaban en la empresa para la que trabajaban. Se calcula que han podido obtener unos 6.700 euros por la venta del cableado.

Esta operación ha sido fruto de las inspecciones periódicas que la Guardia Civil realiza a las chatarrerías para verificar la compraventa de cableado de cobre y su procedencia. El instituto armado señala en un comunicado que se descubrió que los investigados habían vendido 3.345 kilos del cableado, que debían haber entregado en su centro de trabajo.

En el mes de mayo, y en las inspecciones en chatarrerías, se detectaron diferentes partidas de venta de cableado de cobre de líneas de telefonía, por lo que se indagó por el origen. Las pesquisas apuntaban a que las personas que lo vendían pertenecían a una empresa que realiza trabajos con ese cableado, por lo que en principio se pensó que esas ventas podían ser legales. Se comprobó que las personas investigadas llegaron con una furgoneta a una chatarrería, donde realizaron venta de cableado, si bien abandonaron el lugar con parte del cableado que transportaban. Esa acción fue sospechosa para los agentes, al no vender la totalidad del cable.

Descuadre en el cableado

La empresa concesionaria de la retirada de cableado del tendido de telefonía en la zona de Comillas igualmente había denunciado que notaba un descuadre entre el cableado que le llegaba y el que tenía que tener, y confirmó a los agentes que no realizaban ventas de ese cable en chatarrerías. Se supo que el cableado procedía del retirado en la zona de Comillas, localizando ventas de un total de 3.345 kilos en chatarrerías por empleados de la empresa dedicada a su retirada, recuperando parte de ello.

Esta operación se une a otros servicios contra el robo de cableado de cobre, como el realizado la semana pasada con la detención de dos hombres por el robo de 2.250 kilos de cableado de telefonía, procedente igualmente de tendidos de telefonía fuera de servicio.