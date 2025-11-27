El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

GC

Investigados cinco hombres por vender parte del cable que retiraban en la empresa para la que trabajaban

Se calcula que han podido obtener unos 6.700 euros por la venta del cableado

L. G.

Santander

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:31

La Guardia Civil ha instruido diligencias en calidad de investigados a cinco hombres de entre 30 y 58 años como presuntos autores de apropiación indebida ... de cableado de telefonía, que habían retirado como parte de su actividad laboral, de modo que una parte la vendían y el resto lo entregaban en la empresa para la que trabajaban. Se calcula que han podido obtener unos 6.700 euros por la venta del cableado.

