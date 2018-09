Los jefes de servicio de Valdecilla presionan a Sanidad para presidir los tribunales de la OPE

El PP considera que «esto es otra tropelía de la Consejería»

El Partido Popular no tiene dudas de que la exclusión de los jefes de servicio de Valdecilla de los tribunales de las oposiciones «es malintencionada, y supone un menosprecio y una humillación al hospital que no tiene precedentes». La parlamentaria del PP Isabel Urrutia declaró que «nadie se cree que alguien que represente a la sanidad pública se pueda olvidar de Valdecilla y de los jefes de servicio de las especialidades a las que afecta la oposición».

A su juicio, «esto no es más que otra tropelía de las cometidas por la Consejería de Sanidad en esta legislatura», en la que echa en falta al gerente, Julio Pascual, «incapaz de no dejar que se pisotee a la institución que dirige y a los profesionales de dicha institución». Para el PP, «lo sucedido no es la mejor tarjeta de presentación, porque revela que la Consejería ha vuelto a la política partidaria en el Servicio Cántabro de Salud y a señalar a buenos y malos, y no busca ni la independencia ni la excelencia en las oposiciones».

Urrutia exigió al Gobierno una rectificación inmediata, pero también explicaciones y asunción de responsabilidades. «No puede ser que a unos gestores que se equivocan todos los días y que se merecen un suspenso en gestión de la sanidad pública todo les salga gratis», sentenció. La parlamentaria del PP pidió al Gobierno que aclare quién va a responder por lo ocurrido, cuánto va a retrasar el proceso y qué consecuencias va a tener y anunció que en el próximo periodo de sesiones el grupo parlamentario Popular va a dirigir varias preguntas a la consejera para que lo explique.