«Lanzarte al miedo no significa éxito, pero si lo quieres conseguir, tienes que hacer algo nuevo»

«Si no tuviéramos miedo, iríamos al acantilado, nos asomaríamos y nos caeríamos. Hay que saber qué existe el miedo cuando sales de la comodidad». ... Así de contundente ha empezado, Javier Cavada, consejero delegado de Mitsubishi Power. Una reflexión sobre la necesidad de abandonar la comodidad para alcanzar una vida plena y significativa. Cavada ha compartido que cada logro puede ser el inicio de un nuevo desafío, y enfrentarse a la incertidumbre, equivocarse y aprender son pasos esenciales para evolucionar personal y profesionalmente.

Una de las misiones más importantes en su carrera profesional la desarrolló en China. «¿Dónde me he metido?», se preguntaba en esos momentos. «Intenté adaptarme, pero lo que logré es hacerme a ese país. Después de cuatro años, tuve la oportunidad de salir y dirigirme a una nueva oportunidad». «Lanzarte al miedo no significa éxito, pero si quieres conseguirlo, tienes que hacer algo nuevo», ha reiterado durante su ponencia.

Cavada cree que en la vida hay que «jugársela y salir de ese círculo verde» para tener una vida más plena y conseguir objetivos que no habías logrado antes. El empresario cántabro ve «cada día más oportunidades» para generar y empujar a otras personas a que desarrollen sus proyectos. «La oportunidad es ilimitada, todos tenéis la capacidad para ir más allá», ha concluido.