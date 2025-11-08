El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Bernabé enseña el premio, una obra del pintor Roberto Orallo. Roberto Ruiz

«No hay libertad, al menos de la real, sin igualdad completa»

Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en Valencia, recibe el Premio Alborch del PSOE de Santander junto a diversos colectivos de la ciudad

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Sábado, 8 de noviembre 2025, 16:59

El PSOE de Santander ha entregado este sábado su Premio Carmen Alborch a la defensa de la igualdad a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la también socialista Pilar Bernabé. La mujer «que ha puesto este año rostro a la dignidad y a la decencia del pueblo valenciano frente a la historia negra» de la gestión de Carlos Mazón fue reconocida en el acto que tuvo lugar en el Hotel Bahía no solo por su desempeño como representante del Gobierno central en Valencia, también por su trabajo desde la Secretaria de Igualdad en la Ejecutiva de Pedro Sánchez.

«En tiempos en los que los derechos de las mujeres retroceden, se cuestionan por parte del PP o Ayuso cosas que parecían conquistadas como el aborto y se banaliza sobre la violencia machista, es más importante que nunca reafirmar este compromiso», explicó Casares antes de comenzar el acto en el que también fueron premiados la organización Inclusión más Igualdad (Aplec), el Consejo de la Juventud de Cantabria, Accas y la Fundación del Real Racing Club.

Además de recordar a Alborch –ministra de Cultura durante el último Gobierno de Felipe González–, una figura «excepcional que representa lo mejor del feminismo español y lo mejor de la política», Bernabé puso a su paisana como ejemplo de mujer que reivindicó la «política con mayúsculas», algo especialmente necesario en tiempos en los que la «antipolítica es la mejor herramienta para que los extremismos alcancen sus cotas máximas». La delegada del Gobierno en Valencia explicó que ha tratado de hacer suyos principios de Alborch como la política de la cotidianidad del día a día, la empatía con el ciudadano y la búsqueda de la igualdad como garantía de la libertad: «No hay libertad, al menos de la real, si no hay igualdad completa».

Como anfitrión del acto también tomó la palabra el secretario general del PSOE en Santander, Daniel Fernández. El también portavoz municipal repasó los nombres de los premiados en otras ocasiones, personas o colectivos «que empujan para que esta sociedad sea un poco más justa e igualitaria». Y también aprovechó para señalar a los que, en su opinión, reman en dirección contraria. Ahí puso a la alcaldesa de la capital, Gema Igual, una política que mantiene como personal de confianza en el Consistorio a alguien condenado por violencia contra la mujer. «Que cese a esa persona», reclamó Fernández, que echó en cara a la regidora que tampoco haga políticas reales en favor de la igualdad como la creación de guarderías gratuitas.

