Llegó la epidemia de gripe más temprana

Ana Rosa García Santander Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Ya está aquí. Cantabria entra en fase de epidemia de gripe. Tan «temprana» -un mes antes de lo esperado- como imprevisible. Después de tres semanas rozando el umbral, el último balance de contagios (relativo a las fechas del 3 al 9 de noviembre) confirma que ya se ha superado la tasa de 60 casos por cada 100.000 habitantes (66,2), aunque con la incógnita de cómo será la evolución de esta onda «atípica», como la define Luis Viloria, jefe de servicio de Salud Pública. «Cuando la gripe viene fuera de la época habitual, su comportamiento no es previsible. De hecho, no es normal que haya aparecido tan pronto, ni que se haya mantenido estable estas tres semanas previas. Y ahora que ha entrado en nivel epidémico tampoco estamos viendo una subida súbita, que es lo que siempre ha caracterizado a la onda gripal», explica el epidemiólogo.

Así que lo único seguro es que las probabilidades de coger el virus aumentan, sin que se haya completado la campaña de vacunación, y que se está viviendo en la primer mitad de noviembre la situación que habitualmente marca las Navidades. A partir de ahora, «puede ocurrir que sea una onda más larga en el tiempo y contenida, con una incidencia más baja», o que se desencadene una explosión de contagios y se multipliquen las personas con cuadros de fiebre, dolores musculares y de cabeza, cansancio, tos y congestión nasal. En todo caso, desde Salud Pública insisten en la recomendación de vacunarse. Una posibilidad que desde la semana pasada está abierta también a población general, una vez desarrollada la campaña entre los grupos diana (mayores, pacientes de riesgo e inmunodeprimidos, adultos de más de 60 años, personal sanitario y sociosanitario, niños menores de cinco años, embarazadas, etc).

Abierta a la población Todas las personas que se quieran vacunar, aunque no estén en los grupos de riesgo, ya pueden pedir cita en su centro de salud

Esto implica que cualquier persona de Cantabria que no estuviera incluida en los grupos prioritarios puede solicitar ahora cita en su centro de salud para ponerse el escudo frente a la gripe. «Lo ideal es aumentar la protección antes de que acabe el mes de noviembre», destaca Viloria, ya que hay que tener en cuenta que tarda unos quince días en ser efectiva una vez administrada. «Hay que darle un último empujón a la campaña», insiste. Hasta la fecha se ha registrado una cobertura por encima del 40% (incluidos los niños), aunque en el caso de los profesionales sanitarios la respuesta se ha reducido a un tercio de la plantilla (33,5%).

Mientras la propagación de la gripe irá a más en las próximas semanas -en la última se notificaron 397 casos confirmados por laboratorio (a los que hay que añadir todas las personas que pasan el molesto cuadro de síntomas en sin que quede registro)-, «el que ya está prácticamente desaparecido es el covid», señala Viloria. «El pico que tuvimos entre agosto y septiembre ya se ha apagado casi del todo. De hecho, solo hubo tres positivos de laboratorio la semana pasada. Podemos decir que el covid no va ser un problema próximamente», añade.

«Noviembre complicado»

En cambio, sí que se ha notado «cierta escalada» del Virus Respiratorio Sincitial (VRS), el causante de la bronquiolitis en los niños, que «es normal que empiece a crecer en el mes de noviembre, aunque lo habitual es que precediera a la gripe». Pero esta temporada el momento de máximo apogeo de ambos va camino de solaparse, lo que elevará la presión en las consultas de los centros de salud y las urgencias pediátricas, que ya llevan tiempo haciendo frente al 'cóctel' de virus del otoño. Y esta semana está siendo especialmente intensa en los servicios de Pediatría de los hospitales, donde se ha atendido una media diaria de 200 urgencias entre el domingo, día 9, y el martes. «Todos los noviembres son complicados para los pediatras», señalan desde Valdecilla. El aumento de la demanda en este primer pico de la temporada responde, sobre todo, a «infecciones respiratorias y también gastrointestinales. La alta protección en los bebés frente al VRS ha bajado considerablemente los ingresos por bronquiolitis, que era lo que más ingresos prolongados generaban antes».

Hospitalización La gripe aún no repercute en los ingresos, pero en los últimos días sí ha subido la presión de las infecciones respiratorias en Pediatría

Por el momento, no ha sido preciso adoptar medidas extraordinarias para ampliar la capacidad de hospitalización, pero en Pediatría esperan un aumento de los ingresos del 20%-30% cuando las infecciones (gripe incluida) empiecen a apretar.