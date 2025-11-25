El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Restos de una oveja atacada por un lobo la semana pasada en Renedo de Cabuérniga. Javier Rosendo

El lobo mata 2.812 animales en nueve meses y el Gobierno ejecuta 35 de las 41 «extracciones» previstas

Campoo es la comarca que mayor número de ataques registra, según los últimos datos oficiales de la Consejería de Ganadería a 30 de septiembre: 742 de los 2.425 totales | El Ejecutivo quiere tener listo el nuevo Plan de Gestión de la especie en el primer semestre de 2026, tras aceptar 161 de las 163 alegaciones presentadas

Rafa Torre Poo

Rafa Torre Poo

Martes, 25 de noviembre 2025, 15:49

La Consejería de Ganadería ha aprovechado una nueva reunión de la Mesa del Lobo para hacer un repaso a las cifras contabilizadas hasta el pasado ... 30 de septiembre. En los nueve primeros meses del año, los técnicos han anotado un total de 2.812 muertes derivadas de 2.425 ataques. Además, el departamento que dirige María Jesús Susinos ha informado de que ya ha ejecutado 35 de las 41 «extracciones» anunciadas en abril, cuando el lobo salió del listado de especies protegidas (Lespre). De esa cifra, 29 corresponden a sacrificios realizados por los agentes del Medio Natural y las seis muertes restantes «a furtivismo, atropellos y muertes naturales».

