El lobo mata 2.812 animales en nueve meses y el Gobierno ejecuta 35 de las 41 «extracciones» previstas

La Consejería de Ganadería ha aprovechado una nueva reunión de la Mesa del Lobo para hacer un repaso a las cifras contabilizadas hasta el pasado ... 30 de septiembre. En los nueve primeros meses del año, los técnicos han anotado un total de 2.812 muertes derivadas de 2.425 ataques. Además, el departamento que dirige María Jesús Susinos ha informado de que ya ha ejecutado 35 de las 41 «extracciones» anunciadas en abril, cuando el lobo salió del listado de especies protegidas (Lespre). De esa cifra, 29 corresponden a sacrificios realizados por los agentes del Medio Natural y las seis muertes restantes «a furtivismo, atropellos y muertes naturales».

«Queremos un Plan de Gestión del Lobo plenamente consensuado y por eso ampliamos los plazos, para que nadie pueda decir que no ha tenido la oportunidad de participar» María Jesús Susinos Consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación

Las comunidades autónomas loberas donde gobierna el Partido Popular celebraron la recuperación del control poblacional de la especie como una victoria tras encontrar un resquicio legal para sacarlo del Lespre. El Ejecutivo cántabro anunció de inmediato su intención de hacer sacrificios en aquellas zonas que más ataques registrasen. Los fue anunciando poco a poco. Este martes ha vuelto a hacer balance. Los agentes del Medio Natural han eliminado un total de 29 ejemplares. «Nueve en la zona de Campoo, seis en la del Besaya, cinco en la del Nansa, cuatro en la del Saja, tres en la de Pas-Pisueña, uno en la del Asón-Montaña Oriental y otro en la costa», ha enumerado la consejera a los periodistas instantes antes de iniciar un nuevo encuentro de la Mesa. A estos 29 lobos muertes hay que sumar, tal y como exige la normativa, otros seis ejemplares más que han fallecido por otros motivos. De esta manera, Ganadería está muy cerca de llegar a los 41 lobos inicialmente previstos, el 20% de la población estimada. En este sentido, Susinos ha avanzado que ya ha dado el visto bueno a las seis «extracciones» pendientes y ha explicado que estas se llevarán a cabo en las comarcas de Campoo-Los Valles (1), Nansa (1), Saja (1), Besaya (1), Pas Pisueña (1) y Asón-Montaña Oriental (1).

Campoo se lleva la peor parte

La recuperación del control poblacional permite al Ejecutivo cántabro incrementar los sacrificios, una vez alcanzado los 41 anunciados, en el caso de que los ataques así lo avale. Una posibilidad que Ganadería siempre ha afirmado que activaría si fuese necesario, pero sobre lo que hoy no se ha pronunciado. Si lo ha hecho de las cifras registradas entre el 1 de enero y el 30 de septiembre. En este periodo, ha certificado 2.425 ataques al ganado, que se han traducido en los citados 2.812 animales muertos y 328 heridos. Campoo ha sido la zona con mayor incidencia. Allí el lobo ha atacado en 742 ocasiones. Le siguen a continuación otras como Pas-Pisueña (477), Saja (302), Besaya (267), Nansa (245), franja litoral (162), Liébana (134) y Asón-Montaña Oriental (96). Su animal favorito son los potros, ya que el ganado equino ha sido el que más fallecidos ha registrado, 1.046, un 37% del total; seguido de las ovejas (923) y los terneros de vaca (667). Todos estos números han provocado que el Gobierno de Cantabria haya tenido que gastar 894.000 euros en indemnizaciones, ya que ha tramitado 1.658 expedientes. Otros 185, el 11% del total, han sido desestimados.

Por establecer una comparación, el año pasado el lobo mató a 3.223 cabezas de ganado en Cantabria merced los 2.681 ataques contabilizados. Si se compara con el actual a falta de tres meses para que concluya, se puede observar un ligero descenso desde que el abril comenzaron los sacrificios gubernamentales.

Ausencias entre los conservacionistas

La Mesa del Lobo se ha vuelto a reunir este martes para ponerse al día y también para diseñar la próxima hoja de ruta del Plan de Gestión de la especie que el Gobierno regional tiene previsto tener lista para el primer semestre de 2026. Esperaba haberlo hecho antes, pero debido al número de alegaciones recibidas (163, de las que ha aceptado 161), ha optado por la prudencia para poder estudiarlas con calma. «Queremos un Plan plenamente consensuado y por eso ampliamos los plazos, para que nadie pueda decir que no ha tenido la oportunidad de participar«, ha afirmado Susinos.

«No vamos a participar en una Mesa que sólo pretende tapar el verdadero objetivo de este Gobierno: ganar un puñado de votos aunque lleve al lobo al borde la extinción» Ecologistas en Acción, ARCA y Asociación DEAN

Además, su intención es la de convertir a este órgano consultivo en uno «oficial» y «reglado». Para ello, ha dado el visto bueno a la petición de los colectivos conservacionistas que solicitaban la inclusión de un miembro ecologista más y también de un representante del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. No han acudido al encuentro, como ya hicieron en el último encuentro, ni Ecologistas en Acción ni la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA). Ambos expresaron así su rechazo a la recuperación del control poblacional de la especie y de los sacrificios realizados.

«Exigimos al Gobierno de Cantabria que abandone su estrategia basada en la eliminación de ejemplares y adopte de inmediato una gestión responsable, preventiva y acorde a la normativa europea, centrada en la protección de la especie y en la reducción real de los conflictos en la ganadería extensiva», exigen desde Ecologistas en Acción, ARCA y la Asociación DEAN. «No vamos a participar en una Mesa que sólo pretende tapar el verdadero objetivo de este Gobierno y que no es otro que ganar un puñado de votos aunque lleve al lobo al borde la extinción», concluyen a través de un comunicado.