Malestar e inquietud entre los opositores de Cantabria afectados por el cambio de Educación

Las sensaciones más repetidas son malestar e inquietud. Los profesores interinos de Cantabria llevan desde el lunes lidiando con la incertidumbre que ha generado la ... propuesta de cambio de modelo en las oposiciones al Cuerpo de Maestros de 2026. Aún hay muchas preguntas sin respuesta, pero de lo que están seguros es de que la noticia no ha sentado bien en general. Los docentes se juegan en cada examen algo más que una plaza fija, sino «trabajar o no hacerlo». Algo que, a su juicio, se complica más con las nuevas condiciones que el Gobierno de Cantabria ha puesto encima de la mesa.

No guardar la nota de convocatorias anteriores –aludiendo a la igualdad de oportunidades–, un tribunal único –que implica tomar posesión como funcionario en prácticas un año más tarde que hasta ahora–, o la voluntariedad en las vocalías de los tribunales que corregirán los exámenes son las cuestiones que más preocupan a los aspirantes.

Los opositores cántabros creen que implantar este modelo a tan solo unos meses del siguiente examen, «es muy precipitado y demuestra que no tienen en cuenta la estabilidad laboral y la salud mental» del colectivo interino. Pilar Sánchez es profesora de Educación Infantil interina. Critica que «el hecho de no guardar la nota de anteriores convocatorias añade una carga mental extra a los opositores», sobre todo teniendo en cuenta que «venimos de un proceso de tres años seguidos».

Las frases Educación Infantil Silvia Martino «Conservar la nota nos da estabilidad, ganas, ilusión y la expectativa de poder hacer nuestra vida» Educación Infantil Ángela López «Necesitamos información clara y con antelación, no saber hacia dónde vamos nos genera más angustia» Educación Primaria Jonathan Rodríguez «Es un mazazo bastante grande, los interinos tendremos más inestabilidad todavía»

Educación Infantil Pilar Sánchez «Los cambios añaden una carga mental extra a los opositores, en un proceso de tres años seguidos que va a la penalización» Educación Primaria Rubén «No es lo mismo tener una buena nota de respaldo que tener que pasar otro año dedicando toda nuestra vida a un examen» Natalia GutiérrezEducación Infantil Natalia Gutiérrez «El cambio de modelo nos arrebata un derecho que teníamos adquirido, cuando hay otras cosas que mejorar en el sistema»

En 2024, con una convocatoria de estabilización; en 2025 de reposición y en 2026, al igual que la anterior, para conseguir alinear a la región con el resto de comunidades. La nota no es solo una cuestión de posición en la lista, «nos da estabilidad, ganas, ilusión y la expectativa de hacer planes de vida», plantea Silvia Martino, porque una buena calificación de años anteriores garantiza seguir en la rueda. «Tengo 30 años y casi no puedo pedir una hipoteca después de haber estado mucho tiempo formándome y trabajando», coincide Natalia Gutiérrez.

En todas sus experiencias hay una sensación común: la inestabilidad. Los profesores interinos vienen denunciándolo desde hace tiempo. «El modelo tenía que mejorar, pero necesitamos información clara y con antelación», porque, a juicio de Ángela López, «no saber hacia dónde vamos, nos genera más angustia». Sin embargo, para muchos, el principal problema del cambio tiene que ver con el momento en el que se ha conocido. «Es un mazazo bastante grande, tendremos más inestabilidad todavía», lamenta Jonathan Rodríguez, «es como comenzar de cero a tan solo unos meses del examen». Porque «no es lo mismo presentarse con una buena nota de respaldo», que, como explica Rubén, opositor de Educación Primaria, «tener que volver a pasar un año dedicando toda tu vida al examen y sabiendo que en esta ocasión salen menos plazas a concurso». Los interinos juegan un papel clave en la «estabilidad del sistema», recuerda Sánchez. «Tenernos en cuenta para tomar decisiones tan ambiciosas sería lo correcto», sentencia.