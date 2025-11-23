El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La de 2026 será la tercera oposición consecutiva desde la de estabilización en junio de 2024. Juanjo Santamaría

Malestar e inquietud entre los opositores de Cantabria afectados por el cambio de Educación

Creen que implantar un nuevo modelo a meses del examen «es muy precipitado y demuestra que no tienen en cuenta la estabilidad y salud mental» de los interinos

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Las sensaciones más repetidas son malestar e inquietud. Los profesores interinos de Cantabria llevan desde el lunes lidiando con la incertidumbre que ha generado la ... propuesta de cambio de modelo en las oposiciones al Cuerpo de Maestros de 2026. Aún hay muchas preguntas sin respuesta, pero de lo que están seguros es de que la noticia no ha sentado bien en general. Los docentes se juegan en cada examen algo más que una plaza fija, sino «trabajar o no hacerlo». Algo que, a su juicio, se complica más con las nuevas condiciones que el Gobierno de Cantabria ha puesto encima de la mesa.

