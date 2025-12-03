María Pilar Villasante recibe el Premio Mujer Cantabria

E. Press Santander Miércoles, 3 de diciembre 2025, 21:54 Comenta Compartir

La guardia civil María Pilar Villasante, la primera cántabra en ascender al puesto de teniente coronel, recibió este miércoles el Premio Mujer Cantabria 2025 de Onda Cero en un acto celebrado en el Palacio de La Magdalena. El jurado quiso reconocer a Villasante, santoñesa de 46 años y actualmente jefa de personal de la 13ª Comandancia de la Guardia Civil, como «un ejemplo de esfuerzo, liderazgo, entrega, vocación de servicio público y un referente para las mujeres más jóvenes» en la VII edición de los galardones.

Durante el acto ha señalado que la preparación continua es fundamental «para hacer mejor nuestro trabajo» y se ha mostrado «entusiasmada» y «emocionada» por recibir el reconocimiento, que cumple este año su séptima edición. Ha destacado que siempre tuvo clara su vocación de servicio y de guardia civil, así como que una de sus principales motivaciones en su labor es el cuidado de las personas y la cercanía a la ciudadanía.

Además, ha ensalzado la importancia de la presencia de la mujer en el cuerpo junto a la creación de equipos formados por profesionales de ambos sexos, que a su juicio han conseguido enriquecer a la institución y han mejorado el trato al ciudadano. «Esa visión es el camino correcto», ha subrayado.

Ampliar Foto de familia del acto. DM

La presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, ha sido la encargada, en un acto celebrado en el Palacio de La Magdalena, de entregar el premio a Villasante, a la que ha definido como «protagonista de un cambio significativo» en los cuerpos y fuerzas de seguridad y «un ejemplo inspirador para otras mujeres y nuevas generaciones».

Y es que, como ha apuntado Buruaga, Villasante es responsable de personal de los 1.300 efectivos de la Comandancia de Cantabria, madre de cuatro hijas y una de las quince mujeres tenientes coroneles existentes hoy en España, por lo que ha valorado su excelencia profesional y su fuerte arraigo cántabro: «Esto es lo que yo llamo una santoñesa sobresaliente».

Igualmente, ha subrayado su carácter pionero dentro del cuerpo: «Has sido una precursora de la transformación de la Guardia Civil» y «has abierto camino para que más mujeres pudieran incorporarse, acceder a puestos de responsabilidad y superar barreras históricas que parecían inamovibles», ha valorado.

En su discurso, la jefa del Ejecutivo regional ha recordado momentos difíciles de la trayectoria de Villasante, desde sus años de formación en una academia con escasa presencia femenina hasta su vivencia del atentado de ETA en la T4 del aeropuerto de Barajas, y su capacidad para compatibilizar responsabilidades familiares y profesionales «con serenidad, entereza y rigor».

Por último, Buruaga ha hecho un llamamiento a toda la sociedad para seguir trabajando en defensa de la igualdad, la sensibilización y la lucha contra la violencia machista, y esas nuevas formas de explotación sexual en la era digital «que afectan especialmente a las mujeres».

En este acto también han intervenido la primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santander, Margarita Rojo; y la directora regional de Onda Cero, Pilar Santaolalla; junto a la guardia civil Pilar Villacorta, que propuso la candidatura de la teniente coronel y que ha puesto de relieve las dificultades de llegar al rango que ostenta actualmente la galardonada.

Igualmente, ha asistido una amplia representación institucional, con autoridades entre las que se encontraban las consejeras de Presidencia y de Igualdad del Gobierno de Cantabria, Isabel Urrutia, y Begoña Gómez, respectivamente, además de la presidenta del Parlamento regional, María José González Revuelta, y el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares.

La ceremonia ha sido conducida por la periodista de Onda Cero en Cantabria María Gómez.