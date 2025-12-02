El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en el centro de la imagen, atiende las explicaciones de un empleado durante su recorrido por la fábrica. Daniel Pedriza

Nestlé, feliz y dulce aniversario

La fábrica de La Penilla de Cayón, la primera que la multinacional suiza levantó en España, cumple 120 años

Nacho González Ucelay

Santander

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:10

Comenta

La fábrica de Nestlé en La Penilla de Cayón, la primera que la multinacional suiza levantó en España allá por 1905, ha celebrado hoy por ... todo lo alto el 120 aniversario de la planta con un acto en el que la dirección y el conjunto de sus empleados, una familia de casi mil personas, han mostrado el vínculo que ata a la compañía y a la localidad, protagonistas de un idilio edulcorado por varias generaciones, abuelos, padres, hijos y nietos de, que han hecho posible que, hoy, 'la Nestle', como le dicen aquí, sea uno de los grandes pilares sobre los que se asienta la industria de Cantabria.

