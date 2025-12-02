El nuevo mapa de concesiones de líneas regionales de autobús que plantea el Gobierno introduce rutas a demanda

El actual mapa de rutas incluye 27 concesiones y todas están caducadas desde hace años. Mucho tiempo sin novedades. Ahora serán seis, tras un estudio ... elaborado por la Universidad de Cantabria para conocer la demanda y que se concretará en otros tantos corredores que vertebran el mapa regional a través de varias rutas. Se tiene en cuenta –dicen en el Gobierno– la actividad económica de los núcleos costeros y facilitar la movilidad en el entorno rural. Y por ahí viene una de las grandes novedades de este mapa de concesiones de rutas de transporte que se publicará mañana en el Boletín y que saldrá a información pública durante treinta días. Que incluye servicios de transporte «a demanda» para «aquellos núcleos de población donde no existe demanda suficiente para la implantación de una línea regular, garantizando así –explica el Ejecutivo– una alternativa de movilidad hacia la cabecera de comarca».

El mapa lo presentó este lunes el consejero de Fomento, Roberto Media, acompañado del director general de Transportes, Pablo Herrán. El coste anual estimado de la prestación del servicio será superior a 16 millones de euros y se espera una recaudación anual superior a los diez. Estudiadas las alegaciones, lo siguiente será aprobar el proyecto por parte del Consejo de Gobierno y licitar el mapa, para lo que habrá «que redactar los pliegos» (que detallarán los horarios concretos de cada frecuencia).

El mapa, según Media, «nace con vocación de ofrecer mayores soluciones de movilidad, especialmente a las zonas rurales», además de impulsar, dijo, la conectividad «con los centros sanitarios, educativos, los grandes centros de comercio y de ocio, los mercados o cabeceras de comarca, entre otros». Eso, y la idea de que el transporte por carretera se complemente con el ferroviario en los principales puntos. Todo, con cuatro objetivos: ajustarse a las nuevas necesidades de movilidad, una mayor eficiencia en el gasto público, rentabilidad de las líneas para los operadores y modernización de servicios con «racionalidad, calidad, equidad y eficiencia».

El diseño se centra en esos seis corredores. El primero es el Occidental, con rutas por los valles de Liébana, Nansa, Saja y la Costa Occidental. Los siguientes son el Corredor Central –por Campoo-Los Valles, la zona del Besaya y su conexión con Santander–, el de los Valles Pasiegos (que incluye el valle del Pas, del Pisueña y del Miera), el Corredor Oriental (incluyendo Trasmiera y los Valles del Asón, del Agüera y la Costa Oriental), el de Cercanías de Santander –con todas las líneas metropolitanas del entorno de Santander– y, por último, el de Cercanías de Torrelavega.

En cada uno, rutas fijas y, en varios casos, otras a demanda. Y no son pocas las segundas. Para hacerse una idea, en el occidental se prevén catorce 'estables' y ocho «a demanda». Todo ello, según Media, mediante «concesiones por corredores, soluciones de movilidad comarcales, con rutas troncales rápidas que conecten los principales puntos de la región y rutas que lleguen al resto de las localidades que necesitan una conexión con los principales núcleos». Y en busca de «concesiones viables para su futura licitación pública».

Media detalló algunas «mejoras». Por ejemplo, la recuperación del autobús desde Santander hasta la playa de Valdearenas, en Liencres. O los servicios entre Santoña y el Hospital de Laredo –perdidos por la pandemia–. Los transportes directos entre Castro Urdiales y Santander podrán parar en Valdecilla y habrá un nuevo servicio entre Muriedas y Santander (para desahogar la saturación de la línea Astillero-Santander). A esto se suma duplicar los servicios entre Potes y Unquera o entre Cabezón y Renedo de Cabuérniga. O una nueva ruta entre Puente Nansa y Unquera, y otra que operará a diario por los pueblos entre Unquera y San Vicente. Se incrementarán, además, las frecuencia entre Castro y el Hospital de Laredo, y se crearán nuevas rutas entre Solórzano y Noja (pasando por Beranga) y entre Somo y Solares (pasando por Cubas). Además, crecerán las conexiones entre Laredo y Ramales, con servicio en Limpias y Ampuero.