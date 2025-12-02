El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Usuarios en la estación de autobuses de Torrelavega. Luis Palomeque

El nuevo mapa de concesiones de líneas regionales de autobús que plantea el Gobierno introduce rutas a demanda

Las concesiones, hoy caducadas, pasarán de 27 a seis tras dividir el territorio en corredores que combinarán itinerarios estables con otros en función de las necesidades concretas

A. Machín

Lunes, 1 de diciembre 2025

Comenta

El actual mapa de rutas incluye 27 concesiones y todas están caducadas desde hace años. Mucho tiempo sin novedades. Ahora serán seis, tras un estudio ... elaborado por la Universidad de Cantabria para conocer la demanda y que se concretará en otros tantos corredores que vertebran el mapa regional a través de varias rutas. Se tiene en cuenta –dicen en el Gobierno– la actividad económica de los núcleos costeros y facilitar la movilidad en el entorno rural. Y por ahí viene una de las grandes novedades de este mapa de concesiones de rutas de transporte que se publicará mañana en el Boletín y que saldrá a información pública durante treinta días. Que incluye servicios de transporte «a demanda» para «aquellos núcleos de población donde no existe demanda suficiente para la implantación de una línea regular, garantizando así –explica el Ejecutivo– una alternativa de movilidad hacia la cabecera de comarca».

