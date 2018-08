Las 45 operaciones policiales que retratan la delincuencia en Cantabria Una operación policial en Torrelavega terminó con una red de tráfico de drogas. :: Luis Palomeque / Luis Palomeque El robo y el tráfico de drogas protagonizan las acciones desarrolladas por las fuerzas de seguridad en la primera mitad de este año ÁNGELA CASADO SANTANDER. Domingo, 5 agosto 2018, 07:48

Elegían las últimas horas de la tarde, las primeras de oscuridad. Un buen momento para pasear por una urbanización sin llamar la atención. Miraban hacia las ventanas de las casas en busca de luces y seleccionaban aquellas que no las tenían. Forzaban puertas, rompían ventanas o escalaban y, una vez dentro, recorrían el lugar en un máximo de cinco minutos. Solo cogían cosas de pequeño tamaño y peso: dinero, joyas, teléfonos... Al salir, se dispersaban e introducían el botín en zulos. Tenían varios pisos franco a lo largo del país y actuaban en todo el territorio nacional, su principal ventaja. Eran siete albaneses y dos fueron detenidos en Laredo, después de más de 40 robos -siete en Cantabria- y 350.000 euros como valor total de lo sustraído.

'Alkizas', resuelta en marzo, ha sido una de las operaciones policiales más relevantes llevadas a cabo en Cantabria en lo que va de año. El robo -principalmente en viviendas- y el tráfico de drogas son los delitos más habituales en los que se centran las grandes acciones policiales y representan un 62,21% de todas las que la Policía Nacional y la Guardia Civil realizan en la provincia. En esta primera mitad del año, ya se han finalizado 45 operaciones de gran envergadura.

PRINCIPALES OPERACIONES Alkizas Se zanjó con 40 robos y un botín de 350.000 euros. Antípodas Terminó con una red de tráfico de cocaína. Vindio El detenido enviaba pornografía infantil por internet. Agbelegum Permitió la liberación de cuatro mujeres nigerianas. Almar Siete detenidos por inmigración ilegal a través del ferri.

Una de las operaciones más frenéticas del año fue 'Piloto 180'. En solo dos días, un menor de 16 años robó un coche en Renedo de Piélagos y se valió de él para desvalijar cuatro establecimientos -dos en Reinosa, uno en Reocín y otro en San Felices de Buelna- mediante el método del alunizaje. Es decir, estrellaba el vehículo contra las paredes, accedía a los edificios y se llevaba todo lo que podía en escasos minutos, huyendo hacia su siguiente víctima. Los trozos de piloto rojo que desprendía el vehículo fueron la clave para encontrar al susodicho y a su rehén, un Mercedes C180.

Siete meses de investigación fueron los necesarios para poner fin a la operación 'Antípodas' contra el tráfico de drogas. Entre Cabuérniga y Mortera se había desatado una red de circulación de cocaína que abastecía a varios municipios de Cantabria y que se saldó con ocho detenciones -todos ellos españoles, excepto una mujer de Portugal-. El premio gordo se localizó en el doble fondo de un mueble de salón de uno de los detenidos, en el que había más de 337.000 euros. Allí también aparecieron 300 gramos de cocaína en roca con una pureza de más del 80% y se estima que se pusieron en circulación más de 1500 dosis.

Cerca del 70% de las operaciones contra el tráfico de drogas tienen relación con la marihuana y las plantaciones 'indoor' no dejan de aumentar. El pasado mayo, la Guardia Civil desplegó un gran operativo para terminar con este negocio ilegal en una finca particular en Santa Cruz de Bezana. Ver más allá de los muros y la espesa arboleda que rodeaba la casa no era tarea fácil, por lo que los agentes se valieron de un dron para sobrevolar la zona y comprobar que, efectivamente, una amplia plantación recorría el terreno oculto. La intervención se saldó con tres detenidos y la incautación de las plantas, en una de las operaciones más llamativas del año.

Las estafas tecnológicas -desarrolladas a través de internet- existen desde hace relativamente poco tiempo -nacen en el siglo XXI-, pero son las que crecen más rápidamente. Las operaciones 'Marte' y 'Vindio' terminaron con dos detenciones por compartir pornografía infantil a través de las redes sociales. El detenido del primer caso mandaba fotos con este tipo de contenido a través de Facebook y, el del segundo, se hacía pasar por fotógrafo profesional a través de anuncios en internet, en los que se ponía en contacto con menores de edad bajo la promesa de convertirlas en modelos si accedían a posar desnudas para él. Hace pocos días se produjo la última detención relacionada con esta tipología de delitos, en el que un hombre de Colindres compartía imágenes de menores a través de la aplicación WhatsApp.

Los delitos que más han aumentado en Cantabria, comparando el primer trimestre de 2017 y el de 2018, son los robos con fuerza en domicilios -36%-, el tráfico de drogas -30,8%- y los delitos contra la libertad sexual -27%-. Por otro lado, los que más han descendido son las sustracciones de vehículos -35,6%- y los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria -5,6%-

Las operaciones relacionadas con la trata de seres humanos no están entre las más habituales pero sí entre las más duras. Una de las más sonadas de este año fue la denominada 'Agbelegum', que terminó con doce arrestados -siete de ellos en Cantabria- y la liberación de cuatro mujeres nigerianas. En su encierro, fueron forzadas a prostituirse mediante rituales en los que eran obligadas a comer corazones crudos de pollo y a beber whisky mientras les arrancaban uñas y pelo de la cabeza y el pubis. Aunque la red actuaba principalmente en Cantabria, tenía ramificaciones por toda España y otros países europeos.

Polizones en el ferri

'Hegira' y 'Almar' también tienen relación con la inmigración. En este caso con su transporte ilegal a Inglaterra a través de los puertos de Santander y Santurtzi. En ambas operaciones, se han desarticulado organizaciones que introducían a ciudadanos de distintos países -Albania, Irak, Siria, Afganistán y Pakistán- ocultos en tráileres, contenedores, caravanas y maleteros de los vehículos aparcados en el parking restringido de los puertos. También los transportaban a través del Eurotúnel o el Canal de la Mancha. En total, las personas detenidas fueron 21 -siete en 'Hegira' y 14 en 'Almar'-.

Los polizones que viajan a Inglaterra a través del ferri suponen un problema recurrente que se arrastra de manera intensa desde 2014. Los inmigrantes -principalmente albaneses- utilizan un acuerdo que les permite venir a España desde su país de origen para atravesar por mar la ruta hacia Reino Unido, donde se requiere un visado -más complicado de adquirir- para entrar de manera legal. Las numerosas operaciones que se han desarrollado durante los últimos años han permitido controlar este tráfico humano y, aunque siguen surgiendo casos, su densidad es muy inferior a la de años anteriores.

La pesca furtiva también ha desatado algunas operaciones importantes en la provincia. 'Allevamen' supuso la detención de 22 personas en varios puntos de la costa y en algunas rías por pescar angulas de manera ilegal. 'Tokio' orbitaba en torno a la almeja y a una empresa de Santander que traía el molusco desde Portugal mediante documentación falsa, sin respetar los cauces de salubridad ni los controles establecidos. Una vez iniciada la investigación, se descubrió que las irregularidades no correspondían únicamente a este último año, sino que venían de lejos.

El incremento del 36% de robos en viviendas respecto al primer trimestre del año pasado ofrece una gran incertidumbre, ya que hace suponer que las cifras pueden superar a las de años catastróficos como 2016. De hecho, en los tres primeros meses de ese año se produjeron 280 robos, mientras que entre enero y marzo de 2018 han sido 291. La oleada de robos no está cesando a pesar del refuerzo en la seguridad de urbanizaciones o zonas propensas a sufrir este tipo de faltas. Lo cierto es que los grupos organizados para cometerlas no entienden de horarios, de ubicaciones ni de clases sociales para perpetrar sus delitos.