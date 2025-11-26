El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz de Vox, Leticia Díaz, charla en el Parlamento con su homólogo del PRC, Pedro Hernando. Daniel Pedriza

La oposición replica a Buruaga que es ella la que debe llamar para negociar otro Presupuesto

PRC y Vox ven «inaudito»que sea la presidenta la que les pida «mover ficha» tras perder la votación del lunes, pero no se niegan al diálogo

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:18

Comenta

Cantabria llegará al próximo 1 de enero sin tener aprobado el Presupuesto de 2026. La derrota parlamentaria del lunes del Gobierno del PP, que vio ... como PRC, PSOE y Vox sacaban adelante la enmienda a la totalidad del proyecto presentado por la presidenta Buruaga, provocará la prórroga automática de las Cuentas en vigor. Incluso en el caso de que el PP logre convencer a uno de los grupos de la oposición, ya no hay tiempo material para que rediseñar el documento. En el mejor de los escenarios, los nuevos Presupuestos no entrarían en vigor hasta ya avanzado 2026. En cualquier caso, esa posibilidad tampoco está cerca. Ya no es que los partidos con representación en el Parlamento no se pongan de acuerdo sobre las partidas y el reparto del dinero, es que también chocan sobre cómo reconducir la situación e intentar una negociación que concluya con un resultado distinto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ayuntamiento instala ya las 22 cámaras que vigilarán la Zona de Bajas Emisiones
  2. 2

    Nacho Solana logra la primera estrella Michelin para Pico Velasco y Cenador de Amós mantiene sus tres
  3. 3 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  4. 4

    Noelia, 40 años, dos veces víctima de violencia machista: «No es mala suerte, ocurre más de lo que creemos»
  5. 5 Los niños de Ganzo se inventaron la agresión a pedradas: fue jugando, no un ataque de desconocidos
  6. 6

    El grupo chino Midea plantea un ERE para Teka en España que afectará a la fábrica de Santander
  7. 7

    La Policía revisa las cámaras e investiga las causas del incidente en la zona de vinos
  8. 8

    Telefónica propone en su nuevo ERE la salida de 40 de los 91 trabajadores de Cantabria
  9. 9 El alcalde de Arenas retira con su tractor una roca de grandes dimensiones en la subida a Brenes
  10. 10 Seis denuncias al día en Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La oposición replica a Buruaga que es ella la que debe llamar para negociar otro Presupuesto

La oposición replica a Buruaga que es ella la que debe llamar para negociar otro Presupuesto