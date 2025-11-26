La oposición replica a Buruaga que es ella la que debe llamar para negociar otro Presupuesto

Cantabria llegará al próximo 1 de enero sin tener aprobado el Presupuesto de 2026. La derrota parlamentaria del lunes del Gobierno del PP, que vio ... como PRC, PSOE y Vox sacaban adelante la enmienda a la totalidad del proyecto presentado por la presidenta Buruaga, provocará la prórroga automática de las Cuentas en vigor. Incluso en el caso de que el PP logre convencer a uno de los grupos de la oposición, ya no hay tiempo material para que rediseñar el documento. En el mejor de los escenarios, los nuevos Presupuestos no entrarían en vigor hasta ya avanzado 2026. En cualquier caso, esa posibilidad tampoco está cerca. Ya no es que los partidos con representación en el Parlamento no se pongan de acuerdo sobre las partidas y el reparto del dinero, es que también chocan sobre cómo reconducir la situación e intentar una negociación que concluya con un resultado distinto.

Si el lunes, en caliente, nada más producirse la votación en la Cámara autonómica, la jefa del Ejecutivo se mostraba dispuesta a volver a negociar con la condición de que fueran sus posibles socios –PRC y Vox, que son las dos formaciones con las que ha llegado a pactos diferentes en lo que va de legislatura, porque la opción del PSOE parece descartada– los que «movieran ficha»y tuvieran una posición más constructiva, ayer los aludidos replicaron que es el PP el que tiene que dar el paso.

«Lo que es evidente es que es el PP el que nos tiene que llamar. Es el último responsable de que Cantabria tenga un Presupuesto. Y si lo hace la presidenta en persona, mucho mejor», aclaraba ayer la regionalista Paula Fernández Viaña, que defendía que en ese momento el PRC hará sus propuestas y, si procede, revisará algunas de sus exigencias. Para ello, los regionalistas consideran que es necesario que la presidenta «se quite la prepotencia que tiene y que sea ella quien nos llame».

¿Hay probabilidades de que eso ocurra? Fernández Viaña entiende que lo visto en el pleno del lunes deja poco margen para el optimismo. Se refiere a «al tono y al desprecio a mi partido, que se manifestó durante todo el debate». También en la rueda de prensa posterior, en la que Buruaga afirmó que el PRC es una formación «en descomposición». «No aceptamos los insultos y desprecios. Llama la atención que quieran negociar con el PRC y lo hagan de esa manera». A partir de ahí, los de Revilla entienden que siempre hay margen para negociar, pero lo primero que echan en falta es voluntad política por parte del PP: «A pesar de ello, ahí vamos a estar los regionalistas. Queremos unos Presupuestos y queremos los mejores, y para que sean los mejores tienen que tener el sello regionalista».

La posición manifestada ayer por Vox no es muy distinta. Para la portavoz de la formación de Santiago Abascal en Cantabria, Leticia Díaz, resulta «inaudito»que la presidenta del Gobierno de Cantabria, «eludiendo su responsabilidad, diga que espera la llamada de la oposición tras su fracaso para sacar adelante unos Presupuestos cada vez más asfixiantes para familias y empresas». Vox lamenta que Buruaga, que no levantó el teléfono a partir del 7 de noviembre, el día que esta formación envió al PP sus propuestas para negociar los Presupuestos «sin haberse molestado en respondernos», tampoco ahora quiera dar pasos en una hipotética segunda oportunidad.

Formas y fondo

Tampoco salieron en este partido muy contentos del pleno del lunes, ya que anunciaron que estudiarán acciones legales contra la presidenta de la Cámara, María José González Revuelta, por no suspender el debate hasta que se resolviera el recurso que interpusieron contra el sistema de votación.

En el PSOE, después de escuchar a Buruaga que estará «las 24 horas del día» pendiente del teléfono a la espera de la llamada de la oposición, dieron la bienvenida al diálogo a la presidenta. «Lo que ocurre es que llega tarde. Podía haber dialogado antes y no lo hizo porque presentó un Presupuesto ya hecho. Las cosas se hacen al revés», valora el secretario general de los socialistas cántabros, Pedro Casares.

En cualquier caso, la invitación al diálogo de la líder popular iba más dirigida a las otras dos formaciones del Parlamento. Casares también echó en cara a Buruaga sus contradicciones, ya que antes de votar el Presupuesto la presidenta alertó del riesgo de paralización de la región si decaía y, cuando se consumó el fracaso de las Cuentas, cambió de tesis y afirmó que «nada se paraliza y que la comunidad sigue adelante».