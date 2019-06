Jáuregui: «Los padres cántabros son los que más apoyan que sus hijos estudien fuera» Fernando Jáuregui. / Antonio 'Sane' Fernando Jáuregui presentó este jueves su última encuesta de educación, que sitúa a la región como líder en la elección del bachiller tecnológico ÁNGELA CASADO Santander Viernes, 7 junio 2019, 07:15

Los jóvenes cántabros tienen claro que su futuro será tecnológico. Es, de lejos, la modalidad de bachillerato más elegida por los alumnos que terminan la ESO y comienzan sus estudios postobligatorios. Lo escogen un 61,3% del total. Este porcentaje se encuentra muy por encima de la media española, que se queda en el 21,7%. «Los datos pueden cambiar drásticamente de una comunidad autónoma a otra. Todo influye: el nivel de renta, si es una zona industrial, si tiene universidad...», explica el presidente de Educa 2020, Fernando Jáuregui. En el territorio nacional, la rama más demandada es Ciencias de la Salud -39,4%-, seguida por la de Ciencias Sociales -22%-.

61,3 por ciento de los estudiantes cántabros eligen el bachillerato tecnológico, el triple que la media nacional

El veterano periodista cántabro, que recibió este jueves el III Premio Rotario a la Prensa de Cantabria, presentó por la mañana los resultados de la última encuesta de educación de su proyecto Educa 2020: '¿Juegan los padres un papel acertado en la educación de sus hijos?'. «Hemos encuestado a 18.000 familias de España, algo más de 300 cántabras», apunta. Mientras en otras ocasiones se han centrado en las valoraciones de estudiantes y empresas, esta vez se han enfocado en los progenitores. «Cuando vimos que muchos alumnos eligen sus estudios en función de la opinión de sus padres, vimos la necesidad de centrarnos en ellos». Y las cifras encajan, porque el 63,8% de los progenitores de la región quiere que sus hijos estudien una carrera relacionada con la tecnología. Una cifra muy alineada con el porcentaje de jóvenes que se decantan por el bachillerato que precede a esos estudios superiores.

Cada vez son más los padres que quieren que sus hijos estudien fuera, ya sea en otra comunidad autónoma o en el extranjero. El 58% de los cántabros está a favor y el 36,5% no le parece mal si es lo que su hijo lo decide. Sólo un 3,2% no quiere y prefiere que continúe sus estudios en la región. «Los padres cántabros son los que más apoyan que sus hijos estudien fuera, no somos tan conservadores como se cree», afirma Jáuregui. Asegura que esto está directamente relacionado con el nivel de estudios de los adultos. «Cuanto más alto es, más valoran que sus hijos estudien en otro lugar. También influye la situación económica». En Cantabria también se valora positivamente el papel del profesorado. Cuando un alumno obtiene malas calificaciones, sus padres suelen relacionarlo con falta de motivación y de esfuerzo por parte del hijo.

«Las empresas valoran la FP, pero se estudia menos porque muchos la consideran inferior»

La FP, peor valorada

Jáuregui asegura que «muchas empresas valoran más a las personas que tienen títulos de formación profesional antes que universitarios». «El 34% de los jóvenes no tienen trabajo y el 64% de las empresas aseguran que no encuentran empleados con las características que necesitan». El presidente de Educa 2020 pone de relieve la importancia de este tipo de formación y expone que, según la encuesta realizada, los padres prefieren que sus hijos estudien una carrera porque la FP «tiene menos consideración social, lo realizan personas con menores rentas, da mala imagen y se gana menos dinero. Esto último ni siquiera es cierto, ahora se gana más».