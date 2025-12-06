Las visitas a Cartes por las luces de Navidad provocan retenciones en el municipio y en la A-67 La Guardia Civil y la Policía Local ayudaron a gestionar el tráfico este sábado y desde que se inauguró la iluminación el pasado 28 de noviembre

Javier Gangoiti Torrelavega Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:42 | Actualizado 20:49h.

Cartes ha congregado a muchísima gente este sábado con motivo de su exitosa iluminación navideña y eso se ha notado también en la carretera, con colas y momentos de colapso en diferentes momentos del día. El gran poder de convocatoria de los atractivos se tradujo ya desde primeras horas de la tarde en la llegada de vehículos a las inmediaciones de Santiago de Cartes, haciendo valer el dispositivo conjunto de fuerzas de seguridad coordinado desde el Ayuntamiento antes del inicio de las fiestas –con Guardia Civil, Policía Local, Nacional y Protección Civil–. Este sábado, Día de la Constitución y con todo el puente por delante, era un día señalado dentro de este desafío y la llegada masiva de visitantes de todas partes lo corroboró rápidamente.

Pasadas las cinco de la tarde, se volverían bastante frecuentes las imágenes de colas en la entrada al municipio desde Campuzano, en la carretera (N-611), y también los accesos desde la autovía (A-67) en general, donde también se produjeron retenciones en algunos momentos. Entre unos y otros, muchos coches, tráfico lento y también mucha gente por las calles. Asimismo, fuentes vecinales alertaron sobre la presencia de autocaravanas en polígonos como el de La Llanada, a primeras horas de la tarde.

Previsión y satisfacción

Consultada por estos hechos, la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto, recordó este sábado que el Ayuntamiento ya mantuvo una reunión de coordinación con las fuerzas de seguridad antes del inicio de las fiestas, estando este tipo de jornadas «previstas» y con un dispositivo destinado a que todo se desarrolle con la mayor normalidad y seguridad posible. Asimismo, la regidora trasladó su satisfacción por el desarrollo de las fiestas en el municipio en esta primera semana navideña.