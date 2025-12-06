El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hilera de coches en la carretera nacional (N-611), este sábado, en Cartes. DM

Las visitas a Cartes por las luces de Navidad provocan retenciones en el municipio y en la A-67

La Guardia Civil y la Policía Local ayudaron a gestionar el tráfico este sábado y desde que se inauguró la iluminación el pasado 28 de noviembre

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:42

Comenta

Cartes ha congregado a muchísima gente este sábado con motivo de su exitosa iluminación navideña y eso se ha notado también en la carretera, con colas y momentos de colapso en diferentes momentos del día. El gran poder de convocatoria de los atractivos se tradujo ya desde primeras horas de la tarde en la llegada de vehículos a las inmediaciones de Santiago de Cartes, haciendo valer el dispositivo conjunto de fuerzas de seguridad coordinado desde el Ayuntamiento antes del inicio de las fiestas –con Guardia Civil, Policía Local, Nacional y Protección Civil–. Este sábado, Día de la Constitución y con todo el puente por delante, era un día señalado dentro de este desafío y la llegada masiva de visitantes de todas partes lo corroboró rápidamente.

Pasadas las cinco de la tarde, se volverían bastante frecuentes las imágenes de colas en la entrada al municipio desde Campuzano, en la carretera (N-611), y también los accesos desde la autovía (A-67) en general, donde también se produjeron retenciones en algunos momentos. Entre unos y otros, muchos coches, tráfico lento y también mucha gente por las calles. Asimismo, fuentes vecinales alertaron sobre la presencia de autocaravanas en polígonos como el de La Llanada, a primeras horas de la tarde.

Previsión y satisfacción

Consultada por estos hechos, la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto, recordó este sábado que el Ayuntamiento ya mantuvo una reunión de coordinación con las fuerzas de seguridad antes del inicio de las fiestas, estando este tipo de jornadas «previstas» y con un dispositivo destinado a que todo se desarrolle con la mayor normalidad y seguridad posible. Asimismo, la regidora trasladó su satisfacción por el desarrollo de las fiestas en el municipio en esta primera semana navideña.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fallecido en el accidente de tráfico de Los Tojos llevaba cuatro días muerto en su coche
  2. 2

    La mayoría de los comercios en Cantabria abre este sábado pero cierra domingo y lunes
  3. 3

    La última partida en el bar Garay
  4. 4

    El Ministerio anticipa que decaerán los dos trazados del tren a Bilbao y buscará otras alternativas viables
  5. 5 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  6. 6

    Ussía descansa en «su paraíso» en Ruiloba
  7. 7

    «El daño que nos ha causado es irreparable y el trauma y las secuelas que tenemos son de por vida»
  8. 8

    La huelga médica tras el puente y en plena ola de gripe pondrá en jaque a toda la red sanitaria
  9. 9 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  10. 10

    La pasarela de Los Peligros aparece destrozada por el fuerte oleaje

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Las visitas a Cartes por las luces de Navidad provocan retenciones en el municipio y en la A-67

Las visitas a Cartes por las luces de Navidad provocan retenciones en el municipio y en la A-67