La Navidad llega a Cantabria con los primeros encendidos

En Cantabria el ambiente navideño comenzará a palparse desde este viernes, 28 de noviembre. Bueno, quizás no en todas las localidades, pero algunas de ... las más emblemáticas ya encienden este fin de semana la iluminación navideña y comienzan la programación de estas fiestas. Esta tarde lo harán Torrelavega, Cartes, Santillana del Mar y Suances, mientras que el sábado será el turno de Noja, este año Villa Europea de la Navidad. Poco a poco se irán sumando todas las ciudades y pueblos de la región.

Torrelavega Música, chocolate y verbena

Ampliar

Los actos navideños de este viernes en la capital del Besaya arrancan a las 17.00 horas, momento en el que abrirán los hinchables para los más pequeños, hasta las 20.00 horas en la Plaza Baldomero Iglesias. Mientras tanto la Plaza Mayor acogerá talleres y pintacaras para los niños. Allí, a las 20.00 horas, la asociación 'Una sonrisa' se encargará de encender las luces. Cantará el Coro Infantil y Juvenil de la Sociedad Coral de Torrelavega y se servirá chocolate caliente entre los asistentes. La fiesta terminará como debe ser, con una verbena navideña a cargo de la Orquesta Titanium Show que empezará a las 21.00 horas en la plaza Baldomero Iglesias.

Cartes Raúl Alegría enciende con su magia la Navidad

Ampliar

Cartes dará la bienvenida a la Navidad con un programa lleno de sorpresas. Además del encendido de las luces, a partir de las 19.00 horas con el mago Raúl Alegría como protagonista, se inaugurará el Parque de la Navidad. Esta cita marcará el inicio de un programa repleto de actividades, talleres y espectáculos pensados para disfrutar en familia y vivir unas fiestas llenas de emoción, luz y tradición.

Frente al Ayuntamiento se ubica el mercado navideño, compuesto por 16 casetas de madera decoradas y ambientadas al estilo tradicional. Este espacio no solo alberga puestos de artesanía y productos típicos, sino que se convierte en el punto de partida de muchas otras actividades que llenarán de vida el casco histórico durante semanas. Su horario los fines de semana es de11.00 a 14.30 y de 16.30 a 22.00 horas.

Santillana del Mar 'In Nomine Lux' transforma las fachadas en lienzos vivos con narrativa visual

Ampliar

Santillana del Mar propone un espectáculo imersivo para celebrar estos días, 'In Nomine Lux'. Combina proyecciones monumentales, actores en directo, música en vivo y efectos especiales en un entorno patrimonial único como la Plaza Mayor del municipio. Transforma las tres fachadas históricas de la Plaza Mayor en gigantescos lienzos vivos, gracias a un despliegue de vídeo mapping que envuelve al público en una narrativa audiovisual impactante.

Esta tarde será el primer pase a las 18.00 horas. Empezará con el encendido de la iluminación ambiental de la Colegiata, seguido a las 19.00 horas por la primera representación de 'In Nomine Lux' en la Plaza del Ayuntamiento. A las 19.45 tendrá lugar una pieza de iluminación sincronizada en la Colegiata, antes de la segunda representación del espectáculo a las 20.30, y por último una nueva intervención artística lumínica en la Colegiata a las 21.15. El sábado la cita es a la misma hora.

Suances Espectáculo de luz y color al son de los villancicos

Ampliar

La inauguración del alumbrado navideño en Suances está prevista para las 19.00 horas de esta tarde en la Plaza de Viares. La localidad ofrece un espectáculo de luz y color al son del concierto de villancicos interpretados por el Coro Infantil de Navidad y la Coral Voces del Mar. Tras la inauguración del alumbrado habrá una animación navideña con DJ Music19 a las 19.30 horas.

Renedo de Piélagos Abre sus puertas el parque temático de la luz Aluzinarte

Ampliar

Aluzinarte, el gran parque temático de la luz, abre hoy una enorme carpa de casi 2.000 metros cuadrados que alberga en su interior un universo lumínico pensado para fascinar a pequeños y mayores. Además, los niños de hasta 13 años tienen su propio espacio en Aluzinarte. AluziKids es una zona llena de juegos, atracciones e hinchables.

Noja Desde este sábado será la Villa Europea de la Navidad

Ampliar

Noja se estrena este sábado como Villa Europea de la Navidad, galardón concedido por la Red de Ciudades de la Navidad. El encendido oficial del alumbrado y la inauguración de un gran poblado navideño, instalado a lo largo y ancho del Parque Marqués de Velasco, será el sábado a las 19.00 horas. Estará amenizado por concierto IL Divo 'The 4 Station' (que rinde tributo a la banda) y, seguidamente, habrá una sesión de vídeo mapping. Si pasas por Noja para disfrutar de la Navidad otra buena opción es patinar sobre hielo. La pista, instalada en la Bolera, abre esta tarde.

Laredo y Cueto (Santander) La Navidad en forma de mercado

Ampliar

La celebración de mercados prolifera durante estas fechas de invierno. Este fin de semana destacamos dos en Cantabria. Los jardines de la Casa Parroquial de Cueto acogen un mercadillo navideño a favor de Cáritas Parroquial. Allí se podrán adquirir regalos, ropa sostenible, artesanía, dulces caseros y muchas cosas más. La música correrá a cargo del Coro Infantil de Santander, el Coro de Santa María Cueto y el Coro Jardín de África. La organización promete muchas más sorpresas. Será el sábado de 12 a 20 horas.

Por su parte la Escolanía Aila de Laredo organiza su III Mercado de Navidad en el pato del colegio Pepe Alba que incluye hinchables, juegos para niños, pintacaras, mercado navideño y musical… Habrá además una sorpresa fin de feria. Será el sábado de 11.00 a 15.00 horas.

Otras localidades Y también hay propuestas no navideñas

Ampliar

Para los que no quieran sumergirse aún en el ambiente de Navidad también hay opciones este fin de semana.

Castro Urdiales celebra San Andrés con su tradicional Fiesta de los Caracoles, de Interés Turístico Regional. El domingo es el día grande y traerá consigo las tradicionales regatas, los conciertos de coros y corales castreños que llenarán las calles de ambiente festivo y la esperada caracolada popular repartida por las peñas del municipio. Este año, además, costará un euro cada ración que se donará a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), sumando a la fiesta un componente solidario.

En el ámbito teatral y musical una de las grandes citas está en el Palacio de Festivales, donde Rozalén presenta el viernes y el sábado a las 19.30 horas la obra 'Chavela'.

La M.O.D.A. ofrece sendos conciertos en Escenario Santander el viernes y el sábado a las 21.00 horas. Aquí te completamos la programación musical.

Para saber más es imprescindible consultar la agenda de ocio de Cantabria que ofrece El Diario Montañés, con un completo calendario de planes para que no te pierdas nada.