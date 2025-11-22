El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La luz, la ilusión y el espíritu navideño invadieron el año pasado el Parque mágico de la Navidad en Cartes. Luis Palomeque

Torrelavega, Santillana, Cartes y Suances abrirán la Navidad en Cantabria

Estos cuatro municipios encenderán el alumbrado el próximo viernes, 28 de noviembre. Santander y otros muchos puntos de la región lo harán el 5 de diciembre

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Este año, los lugares que abrirán la Navidad en Cantabria son Torrelavega, Santillana del Mar, Cartes y Suances. El viernes de la semana que viene, ... 28 de noviembre, será una fecha señalada para los vecinos de estos municipios, que verán como un año más la magia y la ilusión invade las calles. Santander y otros puntos de la región esperarán siete días más para dar el pistoletazo de salida a la programación navideña.

