Torrelavega, Santillana, Cartes y Suances abrirán la Navidad en Cantabria

Este año, los lugares que abrirán la Navidad en Cantabria son Torrelavega, Santillana del Mar, Cartes y Suances. El viernes de la semana que viene, ... 28 de noviembre, será una fecha señalada para los vecinos de estos municipios, que verán como un año más la magia y la ilusión invade las calles. Santander y otros puntos de la región esperarán siete días más para dar el pistoletazo de salida a la programación navideña.

🎄 Fecha del encendido de luces 🎄 🗓️ Torrelavega: 28 de noviembre

🗓️ Cartes: 28 de noviembre

🗓️ Santillana: 28 de noviembre

🗓️ Suances: 28 de noviembre

🗓️ Noja: 29 de noviembre 🗓️ Bezana: 1 de diciembre

🗓️ Piélagos: 4 de diciembre

🗓️ Santander: 5 de diciembre

🗓️ Castro Urdiales: 5 de diciembre

🗓️ San Vicente: 5 de

diciembre

En el caso de la capital cántabra, el encendido del alumbrado se celebrará el viernes 5 de diciembre. Desde ese día miles y miles de luces iluminarán las calles, plazas y árboles. A ello se suma la tradicional pista de hielo en la plaza Porticada, que permanecerá abierta del citado día 5 de diciembre al 11 de enero de 2026.

Miles de personas estuvieron presentes en la plaza del Ayuntamiento para el encendido de luces. JUANJO SANTAMARÍA

El Mercado de Navidad, con multitud de puestos con joyería, artesanía, juguetes y peluches, entre otros productos, será otro de los platos fuerte de la programación. Este año, como novedad, los Jardines de Pereda albergarán el Ascensor Mágico de la Navidad, con una duración aproximada de 30 minutos cada pase.

Por su parte, en Torrelavega, que encenderá sus luces el 28 de noviembre, habrá que esperar hasta el 5 de diciembre para disfrutar de una de sus principales novedades: la iluminación especial del parque Manuel Barquín, donde se colocarán túneles con led y se proyectarán escenas decorativas. Como en años anteriores, la capital del Besaya ha contado con la ayuda de los escolares del municipio, quienes diseñaron y realizaron 129 figuras navideñas.

Viandantes admiran el trineo decorativo. LUIS PALOMEQUE

Las cortinas luminosas también tendrán gran protagonismo. Y es que en la Avenida de España habrá una de más de 5.500 metros, mientras que en las calles Serafín Escalante y Consolación se instalará otra de unos 400 metros. A su vez, Torrelavega se convertirá en una postal con los 'photocalls' ubicados en distintos puntos de la ciudad.

Otro de los lugares más característicos de estas fechas es Santillana del Mar, donde el encendido de luces también será el 28 de noviembre. Como novedad, se representará en la Plaza Mayor, con la Colegiata de fondo, 'In Nomine Lux', una puesta en escena que combina proyecciones monumentales, actores en directo, música en vivo y efectos especiales.

Dos personas antes de cruzar el cartel de bienvenida. JAVIER ROSENDO

Una torre escénica de seis metros de altura, inspirada en los capiteles del claustro de la Colegiata, será el eje de la representación escénica en vivo. Otra de las novedades es que este año Santillana contará con 600.000 luces navideñas, 100.000 más que el año pasado.

Cartes, famoso en ediciones anteriores por su gigantesco árbol de Navidad y su Papá Noel volador, este año se decantará por la magia. El encendido del alumbrado correrá a cargo del mago Raúl Alegría, quien el 28 de noviembre ofrecerá un espectáculo creado en exclusiva para la ocasión. La iluminación se iniciará desde el Torreón para ir extendiéndose por el Camino Real hasta llegar al Parque Mágico de la Navidad.

El Papá Noel sobrevolando la plaza de Santiago de Cartes. LUIS PALOMEQUE

Otras de las atracciones esos días será el Mercado, con productos de temporada, artesanía local, decoración y dulces típicos. Igualmente, la villa celebrará el 23 de diciembre la original y popular Cabalgata de Papá Noel, con un recorrido que se iniciará frente al Ayuntamiento hasta la Plaza del Gallo en la localidad de Santiago de Cartes.

Suances será otro de los lugares dignos de atención. Allí también arrancará su Navidad el 28 de noviembre. El acto de la iluminación de las calles estará amenizado previamente por el tradicional concierto de villancicos en la Plaza de Viares.

Una jornada después, el sábado, día 29, le tocará a Noja, quien este invierno presume de ser Villa Europea de la Navidad. Ahí es nada. El gran poblado navideño, que se instalará en el parque Marqués de Velasco, contará con seis nuevas casitas inspiradas en faros navideños, en un pastel repleto de dulces y en una estación de tren.

Una enorme campana con luces en color oro, junto a dos ángeles de la guarda, en la Plaza de la villa. DM

Otra de las novedades será la proyección de un vídeo mapping en la fachada de la iglesia de San Pedro. Tampoco faltará el mercado navideño en la Plaza de la Villa ni la Casa de la Navidad, que volverá a ubicarse en el Palacio de Albaicín y que ha generado una gran expectación.

Ya en diciembre

Si unos municipios comenzarán su programación el 28 de noviembre, otros esperarán hasta diciembre para arrancar. Al margen de Santander, es el caso, por ejemplo, de Bezana, que pulsará el botón para encender su Navidad el primer día del próximo mes. Desde el 1 de diciembre cada una de las siete localidades del municipio contará con un árbol, de los que sobresale en altura el de Bezana, con trece metros.

Entre los lugares a destacar se encuentran los parques Laura Nicholls, Consuelo Berges e Isabel Torres, que se verán revestidos con luces y adornos navideños. Otra de las novedades para este año es la convocatoria del primer concurso de Belenes. Una actividad que pretende impulsar «las Mavidades tradicionales» y que está destinada a los vecinos. Mientras, para los comercios se ha convocado un certamen de escaparates.

El tren y árbol gigante que se instaló en un jardín de Quijano. DANIEL PEDRIZA

El turno de Piélagos será el jueves 4 de diciembre, cuando en el exterior de la Casa Consistorial, en Renedo, el alcalde y los ganadores de los concursos escolares de tarjetas navideñas y del calendario municipal de 2026 encenderán el alumbrado. Al día siguiente se inaugurará el espectáculo de luces navideño en la plaza Martínez de la Pedraja de Liencres.

En Castro Urdiales, las fiestas patronales de San Andrés -que se celebran el fin de semana que viene- darán paso el día 5 de diciembre al encendido de luces. Los adornos estarán presentes en «prácticamente» toda la ciudad y pedanías. Como novedad, habrá decoración en las rotondas y entradas del municipio, donde se colocará un letrero con luces para felicitar la Navidad.

Gente paseando por las calles principales de la localidad. DM

Ese mismo día, pero en la otra punta de Cantabria, también se encenderá otro alumbrado navideño. Será el de San Vicente de la Barquera, donde estos días están decorando las principales calles y plazas de la villa, con la iluminación del Castillo del Rey y las palmeras del parque municipal como principales iconos. Como curiosidad, este año el municipio representa a Cantabria en la campaña de alumbrado 'Juntos brillamos más' de la conocida marca de bombones Ferrero Rocher.