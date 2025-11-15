El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La periodista Pepa Bueno y la directora de Cavas, Raquel Martínez, flanqueadas por el delegado del Gobierno, Pedro Casares, y la jefa de la Unidad de la Violencia de Género de la Delegación, Diana Mirones. DM

Pepa Bueno y Cavas, premios Meninas por su «implicación» en la lucha contra la violencia machista

La periodista ha advertido del «movimiento reaccionario» frente a la igualdad y el feminismo, y la directora de la asociación, Raquel Martínez, ha instado a las instituciones a que respalden su labor «con financiación suficiente y estable»

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Sábado, 15 de noviembre 2025, 14:16

La periodista y presentadora Pepa Bueno y la Asociación Cavas han sido distinguidas este sábado como Meninas 2025, reconocimiento concedido por la Delegación del Gobierno ... en Cantabria, por su labor «implicación» en la lucha contra la violencia machista.

