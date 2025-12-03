Las personas con discapacidad de Cantabria reclaman una ley de accesibilidad y ni «un paso atrás en inclusión»

Una ley de accesibilidad universal; la «humanización» de las políticas sociales; «acuerdos sólidos» entre las administraciones y los partidos políticos; decisión para echar abajo las ... barreras sociales que les impiden cumplir con sus «metas y sueños» y «ni un paso atrás en inclusión». Estas son las reivindicaciones que ha llevado hoy al Parlamento de Cantabria un grupo de ciudadanos cántabros con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se conmemora cada 3 de diciembre desde 1992 por mandato de la ONU.

Ha encabezado la comitiva Elisa Irureta, presidenta del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de Cantabria, que ha hecho de altavoz de las reclamaciones de 64.000 ciudadanos cántabros, el 11,5% de población total, cada uno con «una realidad personal y familiar» propias. Entre las reivindicaciones que ha planteado antes los diputados y la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, figuran esa ley de accesibilidad universal que garantice una inclusión plena –es un «imperativo», ha dicho Irureta–; más espacio en la agenda pública para «seguir hablando de derechos de las personas con discapacidad»; unidad de las administraciones y las fuerzas políticas a la hora de diseñar políticas sociales, y cero retrocesos. «No podemos retroceder en los derechos conquistados y debemos avanzar para alcanzar los que aún nos faltan», les ha dicho a las fuerzas políticas la titular del Comité en un acto que se ha celebrado en el patio del Parlamento bajo el lema 'Ponte en mi lugar'.

El lema venía a pedirle a los presentes, entre los que se encontraban también el delegado del Gobierno, Pedro Casares, o la máxima responsable del Parlamento autonómico, María José González Revuelta, que se pusieran en la piel de una persona con discapacidad física o intelectual, resolviendo asuntos cotidianos, acompañándoles en su día a día.

Una red de apoyo

En su discurso posterior, la presidenta cántabra trajo al frente los avances en inclusión que se han producido en las últimas décadas, hasta desarrollarse en la comunidad autónoma una «sólida red apoyo» y de ayudas al empleo. «Pero esto no es suficiente, queda mucho camino por recorrer», ha puntualizado la jefa del Ejecutivo.

No obstante, alcanzar la meta de que cada uno de los ciudadanos de Cantabria pueda desarrollar su proyecto de vida es algo que concierne a «todos». «Los avances logrados en los últimos cuarenta años han sido posibles gracias a la acción conjunta de las instituciones, del tejido social y de la suma de muchas buenas personas; un empuje colectivo y una gran red de apoyo que vamos a seguir cuidando y haciendo crecer con los recursos necesarios y, espero, con la ayuda de todos», concluyó Sáenz de Buruaga.

Europa en el horizonte

En el mismo acto del Parlamento, Cantabria se ha adherido al manifiesto nacional del Cermi bajo el lema '40 años de España y la Unión Europea, sin dimensión social no hay Europa', dado que la conmemoración del Día Internacional ha coincidido con el 40º aniversario de la firma del Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea.

Para Buruaga, estas cuatro décadas de España en la UE han significado «progreso en igualdad de oportunidades, accesibilidad y en la construcción de una red sólida de apoyo a quienes tienen necesidades especiales» por lo que abogó por defender «una Europa fuerte en derechos humanos, sin retrocesos, que siga apoyando las políticas de cohesión que hacen posible la inclusión educativa, laboral, social y cultural de las personas con discapacidad».