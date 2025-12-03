El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un momento del acto 'Ponte en mi lugar' que ha tenido lugar esta mañana en el Parlamento de Cantabria.

Un momento del acto 'Ponte en mi lugar' que ha tenido lugar esta mañana en el Parlamento de Cantabria. Alberto Aja

Las personas con discapacidad de Cantabria reclaman una ley de accesibilidad y ni «un paso atrás en inclusión»

'Ponte en mi lugar' es el lema de la acción que ha acogido el Parlamento este miércoles | «No podemos retroceder en derechos conquistados y debemos alcanzar los que aún nos faltan», exige el Cermi

M. Martínez

Santander

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:01

Una ley de accesibilidad universal; la «humanización» de las políticas sociales; «acuerdos sólidos» entre las administraciones y los partidos políticos; decisión para echar abajo las ... barreras sociales que les impiden cumplir con sus «metas y sueños» y «ni un paso atrás en inclusión». Estas son las reivindicaciones que ha llevado hoy al Parlamento de Cantabria un grupo de ciudadanos cántabros con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se conmemora cada 3 de diciembre desde 1992 por mandato de la ONU.

